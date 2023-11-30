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Сейчас у чиновников в автопарке — иномарки

Чиновники мэрии в Новосибирске заменят служебные иномарки на отечественные авто

30 ноября 2023, 09:21
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Сейчас у чиновников в автопарке — иномарки
Мэрия Новосибирска будет постепенно заменять служебные иномарки на отечественные автомобили, сообщил глава города Анатолий Локоть.

Анатолий Локоть, глава Новосибирска, объявил о постепенной замене служебных иномарок на отечественные автомобили.

Во время пресс-конференции журналисты спросили градоначальника о планах мэрии по замене японских машин на российские.

Мэр подтвердил, что чиновники уже ездят на машинах российской сборки и рассказал о планах о приобретении только отечественных автомобилей в случае необходимой замены. На данный момент автопарк мэрии в основном состоит из «Тойот».

«По мере выхода из строя будем исходить из поручений президента и приобретать автомобили только отечественные», — сказал Анатолий Локоть.
Власти Новосибирской области не планируют менять «Тойоты» на машины российских марок
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#Транспорт#Новосибирск#Мэрия#Автомобиль#Мэрия Новосибирска#Эмилия Губарева
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