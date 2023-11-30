Чиновники мэрии в Новосибирске заменят служебные иномарки на отечественные авто

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Анатолий Локоть, глава Новосибирска, объявил о постепенной замене служебных иномарок на отечественные автомобили.
Во время пресс-конференции журналисты спросили градоначальника о планах мэрии по замене японских машин на российские.
Мэр подтвердил, что чиновники уже ездят на машинах российской сборки и рассказал о планах о приобретении только отечественных автомобилей в случае необходимой замены. На данный момент автопарк мэрии в основном состоит из «Тойот».
«По мере выхода из строя будем исходить из поручений президента и приобретать автомобили только отечественные», — сказал Анатолий Локоть.