Десятки мигрантов-нелегалов из Новосибирской области выдворят за пределы России

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В ходе проведения специальной операции «Нелегальный мигрант» в Новосибирской области, которая проходила с 13 по 17 ноября, будут депортированы за пределы России 48 иностранцев.
В рамках данного мероприятия полиция проверила места проживания и работы приезжих иностранцев. В результате, было выявлено 308 нарушений в сфере миграции, главным образом, связанных с правилами нахождения на территории РФ.
Для 48 мигрантов-нелегалов будет вынесено предписание о покидании страны, а также запретят их последующий въезд в Россию.