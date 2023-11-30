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Мигранты покинут страну

Десятки мигрантов-нелегалов из Новосибирской области выдворят за пределы России

30 ноября 2023, 01:36
Фото: Midjourney
Мигранты покинут страну
В Новосибирской области после проведения рейда «Нелегальный мигрант» 48 иностранцев будут выдворены из России, о чем сообщили в ГУ МВД.

В ходе проведения специальной операции «Нелегальный мигрант» в Новосибирской области, которая проходила с 13 по 17 ноября, будут депортированы за пределы России 48 иностранцев.

В рамках данного мероприятия полиция проверила места проживания и работы приезжих иностранцев. В результате, было выявлено 308 нарушений в сфере миграции, главным образом, связанных с правилами нахождения на территории РФ.

Для 48 мигрантов-нелегалов будет вынесено предписание о покидании страны, а также запретят их последующий въезд в Россию.

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#Общество#Новосибирск#Мигранты#Эмилия Губарева#Рейд#МВД
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