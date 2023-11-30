График выплаты детских пособий с 1 декабря 2023: полный список

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Детские пособия начисляются ежемесячно 3 числа. Однако в декабре это будет выходной день, поэтому деньги поступят в пятницу, 1 декабря. В первый день зимы можно ждать следующие детские выплаты:
Также отметим, что 5 декабря по графику будут осуществлены выплаты из материнского капитала, а 8 декабря — пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей.
Напоминаем, что все вышеперечисленные выплаты предоставляются за прошедший месяц, соответственно новосибирцы получат данные пособия за ноябрь в декабре. Выплаты будут осуществляться в течение всего дня. Зачисление средств на счета (карты) проводится банком. Если у вас есть вопросы по зачислению средств на счета, обратитесь в свой банк. Выплаты поступают на карты «МИР».