График выплаты детских пособий с 1 декабря 2023: полный список

В декабре 2023 года семьи из Новосибирской области получат пять выплат на детей раньше срока. Помощь на детей, обычно поступающая на карту в третий день месяца, будет переведена в банки 1 декабря, о чем сообщили в отделении регионального СФР.

Детские пособия начисляются ежемесячно 3 числа. Однако в декабре это будет выходной день, поэтому деньги поступят в пятницу, 1 декабря. В первый день зимы можно ждать следующие детские выплаты: Пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

и женщинам; Пособие по уходу з а ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

неработающим родителям; Выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3-х лет ;

; Ежемесячные выплаты на ребенка военнослужащих (пособие на ребенка военнослужащих по призыву, в том числе мобилизованных; пособие на ребенка военнослужащего, погибшего при исполнении служебных обязанностей).

(пособие на ребенка военнослужащих по призыву, в том числе мобилизованных; пособие на ребенка военнослужащего, погибшего при исполнении служебных обязанностей). Пособие на детей от 8 до 17 лет. Также отметим, что 5 декабря по графику будут осуществлены выплаты из материнского капитала, а 8 декабря — пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей. Досрочно выплатят часть детских пособий новосибирцам в декабре 2023 — СФР Узнать подробнее Напоминаем, что все вышеперечисленные выплаты предоставляются за прошедший месяц, соответственно новосибирцы получат данные пособия за ноябрь в декабре. Выплаты будут осуществляться в течение всего дня. Зачисление средств на счета (карты) проводится банком. Если у вас есть вопросы по зачислению средств на счета, обратитесь в свой банк. Выплаты поступают на карты «МИР». Читайте также: Новые размеры детских пособий с 1 января 2024 назвали в СФР Новосибирской области Многодетная мать из Новосибирска судится с пенсионным фондом из-за пособия