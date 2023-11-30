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Пособия поступят уже 1 декабря — приятный повод для радости семей с детьми

График выплаты детских пособий с 1 декабря 2023: полный список

30 ноября 2023, 00:59
Фото: Midjourney
Пособия поступят уже 1 декабря — приятный повод для радости семей с детьми
В декабре 2023 года семьи из Новосибирской области получат пять выплат на детей раньше срока. Помощь на детей, обычно поступающая на карту в третий день месяца, будет переведена в банки 1 декабря, о чем сообщили в отделении регионального СФР.

Детские пособия начисляются ежемесячно 3 числа. Однако в декабре это будет выходной день, поэтому деньги поступят в пятницу, 1 декабря. В первый день зимы можно ждать следующие детские выплаты:

  • Пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
  • Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;
  • Выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3-х лет;
  • Ежемесячные выплаты на ребенка военнослужащих (пособие на ребенка военнослужащих по призыву, в том числе мобилизованных; пособие на ребенка военнослужащего, погибшего при исполнении служебных обязанностей).
  • Пособие на детей от 8 до 17 лет.

Также отметим, что 5 декабря по графику будут осуществлены выплаты из материнского капитала, а 8 декабря — пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей.

Досрочно выплатят часть детских пособий новосибирцам в декабре 2023 — СФР
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Напоминаем, что все вышеперечисленные выплаты предоставляются за прошедший месяц, соответственно новосибирцы получат данные пособия за ноябрь в декабре. Выплаты будут осуществляться в течение всего дня. Зачисление средств на счета (карты) проводится банком. Если у вас есть вопросы по зачислению средств на счета, обратитесь в свой банк. Выплаты поступают на карты «МИР».

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Выплаты#Деньги#Эмилия Губарева#Пособия
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