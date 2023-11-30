Комбат новосибирской «Веги» Панферов заявил об ажиотаже добровольцев на службу в СВО

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
Андрей Панфёров считает, что Министерство обороны исправило свои ошибки и поэтому многие хотят присоединиться к контрактной службе и отправиться в зону СВО, особенно учитывая финансовые условия.
Сейчас армия пополняет свои подразделения, ведомство наладило систему работы, как сообщает «МК в Новосибирске».
По мнению командира, сейчас нет необходимости во всеобщей мобилизации, так как есть достаточно людей, желающих служить по контракту.