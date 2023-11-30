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Updated Сегодня, 04:24

Желающих пойти на службу много

Комбат новосибирской «Веги» Панферов заявил об ажиотаже добровольцев на службу в СВО

30 ноября 2023, 04:22
Фото: Законодательное собрание НСО
Желающих пойти на службу много

В Новосибирске Панферов заявил об ажиотаже добровольцев на службу в СВО

В Новосибирске командующий батальоном «Вега» Андрей Панфёров сообщил, что много мужчин желают стать контрактниками в Вооруженных силах РФ. По его словам, многие осознали преимущества контрактной службы.

Андрей Панфёров считает, что Министерство обороны исправило свои ошибки и поэтому многие хотят присоединиться к контрактной службе и отправиться в зону СВО, особенно учитывая финансовые условия.

Сейчас армия пополняет свои подразделения, ведомство наладило систему работы, как сообщает «МК в Новосибирске».

По мнению командира, сейчас нет необходимости во всеобщей мобилизации, так как есть достаточно людей, желающих служить по контракту.

О переломном моменте в зоне СВО заявил комбат «Веги» из Новосибирска Панферов
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#Новосибирск#Минобороны#СВО#Эмилия Губарева#Участник СВО#Мобилизация
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