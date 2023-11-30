Компании, связанной с депутатом Мамедовым, не позволяют застроить участок берега Ини

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
«Две территории площадью 4 и 1,5 га в пойменной части реки Иня. Левее — территория, которую застраивает Первый строительный фонд, и мы там размещаем школу в пойменной части. Предлагается дальше развивать эту концепцию и рекреационную зону изменить на зону многоэтажной жилой застройки» — так был представлен вопрос №17 на заседании комиссии по вопросам внесения изменений в Генеральный план города Новосибирска 29 ноября 2023.
С предложением отдать под жилую застройку участок зеленой зоны с кадастровым номером 54:35:084100:7 вдоль берега Ини к городским властям обратились физлицо — Полуянова И.В. и ООО МЖК «Энергетик. Специализированный застройщик». Эта компания строит в Первомайском районе микрорайон «Весенний» и входит в группу компаний, объединенных брендом «Первый строительный фонд». Гендиректором и основным владельцем ООО ПСФ (ранее ЗАО ПСФ) является депутат Законодательного собрания Новосибирской области Майис Мамедов. Он известен в Новосибирске, как один из самых влиятельных застройщиков.
Против такого изменения генплана депутат горсовета Павел Горшков. «Сейчас они достраивают первую очередь жилмассива „Весенний“. Дальше начнут строить на участке от улицы Пожарского до ул. Шмидта. На комиссии рассматривали участок от ул. Шмидта и дальше. Им удобно было бы свою стройку продолжать дальше. Но я против. Потому что вокруг частный сектор. А многоэтажные дома, которые они хотят строить, будут ниже частного сектора (ближе к реке. Прим.ред.) Дороги частного сектора шире не сделать. А спуск будет к этому кварталу только через частный сектор. Дороги узкие, кое-где — грунтовые. Это — не дело. Расселяйте частные дома и стройте в формате комплексного развития территорий (КРТ)» — пояснил депутат в разговоре с корреспондентом Атас.инфо.
Участок вдоль берега не благоустроен и зарос деревьями, но, тем не менее это зеленая (а по документам — рекреационная) зона.
«Не проходит решение. Идем дальше», — резюмировал начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев без обсуждения.
Учредителем ООО МЖК «Энергетик. Специализированный застройщик» является ООО «Основа». По данным системы Спарк-Интерфакс совладельцами ООО «Основа» являются Мамедов Октай Пирверди Оглы и Мамедов Майис Пирвердиевич. Юридические адреса ООО МЖК «Энергетик. Специализированный застройщик», ООО «Основа» и ООО ПСФ находятся в одном здании по адресу: Новосибирск, ул. Обская, д. 50.