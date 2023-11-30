Компании, связанной с депутатом Мамедовым, не позволяют застроить участок берега Ини

Против такого изменения генплана депутат горсовета Павел Горшков. «Сейчас они достраивают первую очередь жилмассива „Весенний“. Дальше начнут строить на участке от улицы Пожарского до ул. Шмидта. На комиссии рассматривали участок от ул. Шмидта и дальше. Им удобно было бы свою стройку продолжать дальше. Но я против. Потому что вокруг частный сектор. А многоэтажные дома, которые они хотят строить, будут ниже частного сектора (ближе к реке. Прим.ред.) Дороги частного сектора шире не сделать. А спуск будет к этому кварталу только через частный сектор. Дороги узкие, кое-где — грунтовые. Это — не дело. Расселяйте частные дома и стройте в формате комплексного развития территорий (КРТ)» — пояснил депутат в разговоре с корреспондентом Атас.инфо.