Лисы мило позировали перед камерой в Новосибирском зоопарке

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
Modified Сегодня, 02:20
Updated Сегодня, 02:20
Лисы из Новосибирского зоопарка радуют посетителей своими выходками. Одна из постоянных гостей, Анна Новикова, сняла необычную сцену на видео и опубликовала его в социальных сетях.
На записи можно увидеть, как белая лиса активно общается с рыжей лисой. Они играются, нюхают друг друга и кажется, что улыбаются. Вскоре белая лиса покидает кадр, а рыжая подходит к посетителям и пристально смотрит в объектив камеры.
Лисы являются одним из самых популярных животных зоопарка. Их содержат уже давно, с момента открытия учреждения.