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Лис сняли на видео

Лисы мило позировали перед камерой в Новосибирском зоопарке

30 ноября 2023, 02:18
Фото: 1MI
Лис сняли на видео
Лисы из Новосибирского зоопарка показали свою игривую и любопытную натуру, позируя перед камерой.

Лисы из Новосибирского зоопарка радуют посетителей своими выходками. Одна из постоянных гостей, Анна Новикова, сняла необычную сцену на видео и опубликовала его в социальных сетях.

На записи можно увидеть, как белая лиса активно общается с рыжей лисой. Они играются, нюхают друг друга и кажется, что улыбаются. Вскоре белая лиса покидает кадр, а рыжая подходит к посетителям и пристально смотрит в объектив камеры.

Видео: Анна Новикова

Лисы являются одним из самых популярных животных зоопарка. Их содержат уже давно, с момента открытия учреждения.

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