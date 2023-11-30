Лисы мило позировали перед камерой в Новосибирском зоопарке

На записи можно увидеть, как белая лиса активно общается с рыжей лисой. Они играются, нюхают друг друга и кажется, что улыбаются. Вскоре белая лиса покидает кадр, а рыжая подходит к посетителям и пристально смотрит в объектив камеры.