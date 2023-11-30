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Четвертый мост через Обь сдадут после 2023 года

Локоть: четвертый мост через Обь в Новосибирске не сдадут в 2023 году

30 ноября 2023, 07:11
Фото: Иван Колодеев / atas.info
Четвертый мост через Обь сдадут после 2023 года

В мэрии Новосибирска сообщили, когда сдадут четвертый мост через Обь

Четвертый мост через Обь будет построен после 2023 года. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Новосибирский градоначальник заявил о сроках строительства моста, комментируя возможное перекрытие площади Инженера Будагова с 4 декабря из-за необходимости ремонта башенных кранов пилонов на строительном объекте.

«Мы получили информацию, что в этом году четвертый мост сдан не будет», — ответил Анатолий Локоть на вопрос журналистов.

Напомним, что ГК «ВИС» возобновила строительные работы по возведению четвертого моста через Обь после паузы, связанной с возможным неисполнением контрактных обязательств.

В Новосибирске ГК «ВИС» решила возобновить строительство четвертого моста через Обь
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#Новосибирск#Строительство#Скандал с четвертым мостом: война между правительством и ГК «ВИС»#Мэрия Новосибирска#Анатолий Локоть#Мост#Александр Ляхов
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