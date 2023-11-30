Локоть: четвертый мост через Обь в Новосибирске не сдадут в 2023 году

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Новосибирский градоначальник заявил о сроках строительства моста, комментируя возможное перекрытие площади Инженера Будагова с 4 декабря из-за необходимости ремонта башенных кранов пилонов на строительном объекте.
«Мы получили информацию, что в этом году четвертый мост сдан не будет», — ответил Анатолий Локоть на вопрос журналистов.
Напомним, что ГК «ВИС» возобновила строительные работы по возведению четвертого моста через Обь после паузы, связанной с возможным неисполнением контрактных обязательств.