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Published Сегодня, 01:29

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Updated Сегодня, 01:31

Холодно будет в декабре

Морозы стукнут в Новосибирской области — чего еще ждать в декабре 2023

30 ноября 2023, 01:29
Фото: Midjourney
Холодно будет в декабре

Синоптики резко изменили прогноз погоды на декабрь в Новосибирске

В декабре 2023 года в Новосибирске ожидается переменчивая погода с температурными колебаниями от плюсовых значений до -31 градуса, о чем свидетельствуют данные синоптиков.

Прогноз погоды на декабрь 2023 года в Новосибирске был радикально изменен синоптиками. Согласно данным популярных погодных сервисов, ожидается перепады температур. Ранее синоптики обещали максимальную температуру в декабре до -12.

По прогнозу Gismeteo, первый зимний месяц начнется с теплых температур и мокрого снега. Постоянный мороз установится только 4 декабря. До 8 декабря дневная температура воздуха будет достигать до -6, а ночью до -16. Затем ожидается похолодание со значениями от -15 до -21 днем и до -25 ночью. Самым холодным днем станет 14 декабря с ожидаемой температурой -20 днем. В остальные дни месяца температура воздуха будет колебаться от -12 до -15, при этом снег будет идти практически все время.

Прогноз от сервиса «Яндекс. Погода» представляет более пессимистичную картину. В начале декабря также ожидается теплая погода и легкий мороз, однако с 13 числа предсказывается резкое похолодание. Ночью столбики термометров упадут до -31, а днем 13 и 14 декабря сохранится мороз до -29. С 16 числа в регионе потеплеет до -12. До конца месяца прогнозируется от -12 до -25 днем, а ночью возможны морозы до -29.

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