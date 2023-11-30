Морозы стукнут в Новосибирской области — чего еще ждать в декабре 2023

Posted Сегодня, 01:29
Published Сегодня, 01:29
Modified Сегодня, 01:31
Updated Сегодня, 01:31
Прогноз погоды на декабрь 2023 года в Новосибирске был радикально изменен синоптиками. Согласно данным популярных погодных сервисов, ожидается перепады температур. Ранее синоптики обещали максимальную температуру в декабре до -12.
По прогнозу Gismeteo, первый зимний месяц начнется с теплых температур и мокрого снега. Постоянный мороз установится только 4 декабря. До 8 декабря дневная температура воздуха будет достигать до -6, а ночью до -16. Затем ожидается похолодание со значениями от -15 до -21 днем и до -25 ночью. Самым холодным днем станет 14 декабря с ожидаемой температурой -20 днем. В остальные дни месяца температура воздуха будет колебаться от -12 до -15, при этом снег будет идти практически все время.
Прогноз от сервиса «Яндекс. Погода» представляет более пессимистичную картину. В начале декабря также ожидается теплая погода и легкий мороз, однако с 13 числа предсказывается резкое похолодание. Ночью столбики термометров упадут до -31, а днем 13 и 14 декабря сохранится мороз до -29. С 16 числа в регионе потеплеет до -12. До конца месяца прогнозируется от -12 до -25 днем, а ночью возможны морозы до -29.