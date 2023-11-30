Морозы стукнут в Новосибирской области — чего еще ждать в декабре 2023

По прогнозу Gismeteo, первый зимний месяц начнется с теплых температур и мокрого снега. Постоянный мороз установится только 4 декабря. До 8 декабря дневная температура воздуха будет достигать до -6, а ночью до -16. Затем ожидается похолодание со значениями от -15 до -21 днем и до -25 ночью. Самым холодным днем станет 14 декабря с ожидаемой температурой -20 днем. В остальные дни месяца температура воздуха будет колебаться от -12 до -15, при этом снег будет идти практически все время.