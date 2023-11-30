Нацпроект «Демография» помог жительнице Сахалина открыть столярное дело

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
— Ксения, расскажите, как вы узнали об обучении и почему выбрали именно это направление?
— Недавно я приобрела дачу и стала ее самостоятельно облагораживать: изготовила песочницу, детский игровой домик. Мне стало интересно, что я могу еще сделать. Но в мебельном деле мне не хватало знаний. Я обратилась в центр социальной поддержки, там узнала, что ведется набор граждан на обучение. На курсе была представлена в том числе моя компетенция — «Столярное дело». Я подала заявку в центр обучения, собрала все необходимые документы и приступила к занятиям.
— Полезен ли был для вас курс обучения? Что-то новое вы узнали?
— Обучение мне очень понравилось. Процесс познания новых навыков был не только интересен, но и полезен. На теоретических и практических занятиях преподаватели рассказывали и показывали нам, как правильно работать с инструментом, как соединять детали, как обрабатывать дерево. Все это — очень полезные знания.
— Чем вы занялись после прохождения курса?
— Начала принимать заказы. Первые клиенты начали обращаться ко мне сразу после окончания курсов. Тогда я решила узнать побольше про социальные контракты, чтобы открыть свой бизнес. В итоге я заключила контракт на развитие своего дела, купила инструмент, зарегистрировалась как самозанятая и организовала свое производство.
— Расскажите, какие работы вы уже сделали по заказам.
— Сейчас люди заказывают у меня самые разные вещи: скворечники, беседки, лавки, панели и много другое.
— Какие планы у вас на развитие бизнеса? Планируете дальше развивать свое направление?
— На данный момент я активно развиваюсь в своем направлении. В будущем мне бы очень хотелось создать собственную большую мастерскую.
Федеральный проект «Содействие занятости» — часть национального проекта «Демография», который ранее инициировал президент РФ Владимир Путин. Цель глобальной программы — обеспечить занятость граждан и их стабильный доход с государственной поддержкой.