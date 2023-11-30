Новый выставочный зал для художников откроют на Сахалине в 2024 году

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
«Открытие центрального выставочного зала „Современник“ — это еще один значимый шаг в реализации проекта в сфере культуры „Художники Сахалинской области“. Сегодня мы готовим каталог „Изобразительное искусство Сахалинской области. Золотой фонд“. Отобрано около тысячи произведений островных авторов разного временного периода, начиная со становления сахалинского профессионального изобразительного искусства в 50-х годах XX века. Открытие крупной выставочной площадки — возможность показать жителям и гостям региона „золотой фонд“ сахалинских художников», — поделилась министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.
Новое арт-пространство откроют в просторном помещении — там можно будет экспонировать работы любого формата и размера. Галерея «Современник» будет демонстрировать жителям и гостям Сахалинской области достижения в области искусства, признанные на общероссийском уровне. Помимо музеев островного региона, сокровища из своих фондов для выставок предоставят Государственная Третьяковская галерея, Эрмитаж, Музей русского искусства и другие учреждения.
«До 5 декабря подрядчик планирует полностью завершить работы по сносу аварийных построек, прилегающих к центральному зданию „Современника“, и вывозу строительного мусора. Сразу после этого на площадку зайдет инвестор — в течение 2024 года он возведет новые современные здания», — рассказал директор департамента по управлению муниципальным имуществом администрации Южно-Сахалинска Андрей Меренков.
Здания художественной галереи органично впишутся в общий архитектурный облик центральной части Южно-Сахалинска. ПО проекту в новом помещении предусмотрели несколько этажей и переход между новыми крыльями — в них разместят мастерские и выставочный зал. Изюминкой галереи станет возможность увидеть часть выставленных произведений с улицы. После завершения всех работ в центральном здании обновят фасад, чтобы эстетично объединить старый «Современник» с новыми сооружениями.