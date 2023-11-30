Особо опасен: вооруженный до зубов псих открыл стрельбу в новосибирском «Сан-Сити»

Вместе с прибывшими позже экипажами Росгвардии и полиции, бойцы задержали нарушителя и мужчину, который сидел рядом с ним. Изъятый у стрелка арсенал оружия поразил всех присутствующих. У него нашли пистолеты, один из которых был прикреплен к поясу, а другой хранился в сумке. Также у него нашли длинный острый нож и газовый баллончик.