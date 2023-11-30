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Псих стрелял из пистолета

Особо опасен: вооруженный до зубов псих открыл стрельбу в новосибирском «Сан-Сити»

30 ноября 2023, 06:02
Фото: АБ "ГВАРДИЯ"
Псих стрелял из пистолета

Психопат с пистолетами открыл стрельбу в новосибирском ТРЦ «Сан-Сити»

Пациент психбольницы открыл стрельбу в ТЦ «Сан Сити» в Новосибирске. Подробности данного ЧП рассказали в АБ «Гвардия».

Происшествие случилось 29 ноября в 11.55 в одном из ресторанов торгового центра «Сан Сити». В заведении нажали тревожную кнопку: сообщалось, что некий мужчина совершил вооруженное нападение в общественном месте.

Бойцы ГБР прибыли на место. Как стало известно, в зале ресторана находятся около 30 посетителей, в том числе дети, которые очень напуганы. Выяснилось, что постоянный клиент ресторана, который ранее угрожал сотрудникам заведения, явился с пистолетом и только что произвел выстрел.

Вместе с прибывшими позже экипажами Росгвардии и полиции, бойцы задержали нарушителя и мужчину, который сидел рядом с ним. Изъятый у стрелка арсенал оружия поразил всех присутствующих. У него нашли пистолеты, один из которых был прикреплен к поясу, а другой хранился в сумке. Также у него нашли длинный острый нож и газовый баллончик.

О задержанном известно следующее: ему около 40 лет, он житель Ленинского района и пациент психиатрической больницы. Он также злоупотребляет алкоголем и «впадает в ярость», когда пьет спиртное.

Новосибирец произвел один выстрел в ресторане из травматического пистолета, пуля которого попала в обивку дивана. По словам задержанного, он носил с собой столько оружия из-за опасной криминальной обстановки в городе, а произошедший выстрел якобы был случайным.

Стали известны подробности стрельбы в полицейского в Новосибирске
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#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Нож#Стрельба#Росгвардия#Эмилия Губарева#Пистолет#Ресторан#Выстрел#Тревога#Судимость
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