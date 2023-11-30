Почти на 3,5 тысячи ребят в многодетных семьях Сахалина выплатили пособия в 2023 году

В Сахалинской области уделяют особое внимание семьям с детьми: для них действует около 50 различных мер социальной поддержки, в том числе разовые и регулярные выплаты. В2023 году почти на 3,5 тысячи малышей, которые появились в многодетных семьях, назначили пособия.