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Почти на 3,5 тысячи ребят в многодетных семьях Сахалина выплатили пособия в 2023 году

30 ноября 2023, 11:07
В Сахалинской области уделяют особое внимание семьям с детьми: для них действует около 50 различных мер социальной поддержки, в том числе разовые и регулярные выплаты. В2023 году почти на 3,5 тысячи малышей, которые появились в многодетных семьях, назначили пособия.

Одна из самых востребованных выплат назначается на третьего и последующих детей до достижения ими возраста 3 лет. Это пособие привязано к размеру прожиточного минимума, который в 2023 году составляет 20 880 рублей. Поддержку предоставляют в рамках национального проекта «Демография», который ранее инициировал президент России Владимир Путин.

Жительница Южно-Сахалинска Наталья Мыльникова воспитывает двух дочерей — им 17 и 7 лет. Но 1,5 года назад в семье родился долгожданный сын. После появления на свет второго ребенка островитяне смогли приобрести более просторное жилье, а потом оформили и ежемесячное пособие на малыша.

«Мы получили материнский капитал и использовали его как первоначальный взнос на покупку двухкомнатной квартиры. Для нас эта сумма была существенной. Сейчас я получаю ежемесячную выплату на сына — заявление подала через приложение „Госуслуги“. В течение 10 дней со мной связались сотрудники центра социальной поддержки и одобрили данную выплату», — рассказала Наталья.

Подать заявление на оформление выплаты можно в любом отделении центра социальной поддержки, через портал «Госуслуги» или в МФЦ.

«Данная выплата предоставляется семьям, у которых среднедушевой доход не превышает установленный по региону — в 2023 году чуть больше 65 тысяч рублей. Также семья должна постоянно проживать на территории Сахалинской области. Члены семьи должны быть гражданами России. Выплата производится на основании поступившего заявления», — прокомментировала начальник отдела семейной политики министерства социальной защиты Сахалинской области Галина Щекотова.

В 2022 году семьи Сахалина и Курил получили выплату на 4 545 детей. В 2023 году многодетные островитяне подали заявления для начисления пособия на 3 491 ребенка.

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