Преемственность поколений в сфере БДД вышла на новый уровень

— Все новые, интерактивные методы интересны как для взрослых, так и для маленьких детей. Так как наши наставники — дети, они лучше понимают, как вести себя с младшим поколением. Они с ними на одной волне. Проект — это новый опыт для всех! Он принесет плоды в развитии детей, которые будут вести себя аккуратно на дорогах, — уверена Ирина Шефер, педагог-организатор эко-центра «Экосфера» города Липецка.