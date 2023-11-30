Пропавшую Марину Цветкову на красном «Рено» ищут в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:43
Published Сегодня, 01:43
Modified Сегодня, 01:45
Updated Сегодня, 01:45
В Новосибирске пропала женщина по имени Марина Цветкова, ей 31 год. Ее поиски осуществляют волонтеры из поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Новосибирск».
Она уехала из дома 28 ноября на красной машине марки Renault Arkana без предупреждения своего мужа, и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Последний раз ее видели в Краснообске.
У пропавшей женщины зеленые глаза и длинные русые волосы. Она высокого роста — 173 сантиметра, и ее телосложение худощавое.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Марины Цветковой, сообщите об этом по указанному в ориентировке телефону.