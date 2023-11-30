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Сибирячка пропала

Пропавшую Марину Цветкову на красном «Рено» ищут в Новосибирске

30 ноября 2023, 01:43
Фото: 1MI
Сибирячка пропала
В Новосибирске пропала 31-летняя Марина Цветкова, которая уехала из дома на красном «Рено» и ее местонахождение неизвестно.

В Новосибирске пропала женщина по имени Марина Цветкова, ей 31 год. Ее поиски осуществляют волонтеры из поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Новосибирск».

Она уехала из дома 28 ноября на красной машине марки Renault Arkana без предупреждения своего мужа, и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Последний раз ее видели в Краснообске.

Фото: «ДоброСпас-Новосибирск»

У пропавшей женщины зеленые глаза и длинные русые волосы. Она высокого роста — 173 сантиметра, и ее телосложение худощавое.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Марины Цветковой, сообщите об этом по указанному в ориентировке телефону.

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#Общество#Новосибирск#Поиск#Пропажа#Эмилия Губарева
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