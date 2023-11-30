«Сбербанк» запустит пилотный проект цифровой трансформации в Сахалинской области

«Сахалинская область уже несколько лет поэтапно идет по пути цифровой трансформации и все больше переходит к управлению регионом на основе данных. Но на этом трансформация Сахалинской области не заканчивается. Наоборот, это создает уникальные возможности по интеграции ИИ в большие потоки данных региона. Именно поэтому мы рады объединиться со Сбером в рамках проекта по трансформации Сахалинской области в лидирующий регион по ИИ. Отмечу, что внедрение ИИ-решений не является самоцелью. Нам важно раскрыть возможности ИИ по обеспечению безопасной и комфортной среды для жителей и гостей региона, по повышению качества здравоохранения и государственных услуг», — рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.