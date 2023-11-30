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Published Сегодня, 10:26

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Updated Сегодня, 10:30

Школьников Сахалина научили использовать нейросети в изучении дикой природы

30 ноября 2023, 10:26
В островном регионе продолжается внедрение передовых цифровых технологий в образовательную среду.

Навыки использования искусственного интеллекта теперь преподают и школьникам: подростков учат использовать нейросеть в естественных науках. Так, в Южно-Сахалинске с помощью ИИ дети изучают дикую природу.

В рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» для школьников Сахалина организовали занятия по теме «Облачные технологии: в поисках снежного барса». Программа разработана для детей от 6 лет и старше на основе реального проекта для Сайлюгемского национального парка. В рамках уроков юные островитяне изучают популяцию краснокнижных кошачьих — снежных барсов. Они используют облачные сервисы и нейросеть для распознавания животных на снимках, которые получены с помощью фотоловушек на территории резервата.

«Проект „Урок цифры“ уже давно зарекомендовал себя среди сахалинских школьников. Нельзя игнорировать значительный вклад этих уроков в профориентационную работу с молодежью. Благодаря игровой форме представления материала, доступности и понятности языка, а также необычности формата, ученикам становится яснее, как работают ИТ-технологии и чем, в сущности, занимаются ИТ-специалисты в различных отраслях. Важно отметить, что Сахалинская область, ежемесячно активно участвует в „Уроке цифры“, поддерживая его развитие и распространение среди школьников региона», — рассказал министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.

В обучении школьников приняла участие ведущий руководитель проектов Центра региональной цифровой трансформации Сахалинской области Виктория Микша. Эксперт рассказала детям о том, как устроены нейросети и облачные сервисы, зачем нужны дата-центры и как с ними работать.

«На основе этих данных специалисты обучают модель различать животных, благодаря чему сотрудники парка смогут анализировать фотографии в десятки раз быстрее, чем вручную», — пояснила Виктория Микша.

Также в рамках занятий юные сахалинцы узнают основы работы алгоритмов компьютерного зрения. Они помогают ИИ отличить одно животное от другого, в том числе по повадкам в дикой природе.

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