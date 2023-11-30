«Синяк во все лицо»: в Новосибирске врачи роддома могут сесть за травму руки младенцу

Роды длились четыре с половиной часа. Уже вечером медсестра сообщила, что у новорожденного мальчика синяк на все лицо и плохо шевелится ручка. Но о причинах долго не сообщали. Только после выписки Сюзанне сообщили диагноз: «парез Дюшена-Эрба».