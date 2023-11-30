«Синяк во все лицо»: в Новосибирске врачи роддома могут сесть за травму руки младенцу

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Как сообщает «КП-Новосибирск», роды произошли 29 августа. До этого сибирячка просила сделать ей кесарево сечение, но врачи заявили, что вес ребенка недостаточен для процедуры. К концу беременности у матери поднялось давление и начались отеки. В итоге роженицу госпитализировали в одну из больниц.
«Когда начались потуги, мне было очень тяжело. При этом акушерки беседовали: „Ну, что там?“ — „Да она ничего делать не хочет“. — „Тогда пусть лежит“. И давили мне на живот», — вспоминает Сюзанна Хайруллина.
Роды длились четыре с половиной часа. Уже вечером медсестра сообщила, что у новорожденного мальчика синяк на все лицо и плохо шевелится ручка. Но о причинах долго не сообщали. Только после выписки Сюзанне сообщили диагноз: «парез Дюшена-Эрба».
Сейчас Сюзанна с сыном находится в Ярославле на реабилитации. Ребенку постепенно восстанавливают руку. Но сибирячка уже написала обращение в Следственный комитет, прокуратуру и Минздрав. Нерадивых врачей могут привлечь к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.