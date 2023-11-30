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Ребенок мог получить травму во время родов

«Синяк во все лицо»: в Новосибирске врачи роддома могут сесть за травму руки младенцу

30 ноября 2023, 06:24
Фото: 1MI
Ребенок мог получить травму во время родов

В Новосибирске мать обвиняет врачей роддома в травме новорожденного сына

В Новосибирске младенец получил травмы во время родов. Сейчас ему постепенно восстанавливают руку. Мать намерена наказать врачей.

Как сообщает «КП-Новосибирск», роды произошли 29 августа. До этого сибирячка просила сделать ей кесарево сечение, но врачи заявили, что вес ребенка недостаточен для процедуры. К концу беременности у матери поднялось давление и начались отеки. В итоге роженицу госпитализировали в одну из больниц.

«Когда начались потуги, мне было очень тяжело. При этом акушерки беседовали: „Ну, что там?“ — „Да она ничего делать не хочет“. — „Тогда пусть лежит“. И давили мне на живот», — вспоминает Сюзанна Хайруллина.
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Роды длились четыре с половиной часа. Уже вечером медсестра сообщила, что у новорожденного мальчика синяк на все лицо и плохо шевелится ручка. Но о причинах долго не сообщали. Только после выписки Сюзанне сообщили диагноз: «парез Дюшена-Эрба».

Сейчас Сюзанна с сыном находится в Ярославле на реабилитации. Ребенку постепенно восстанавливают руку. Но сибирячка уже написала обращение в Следственный комитет, прокуратуру и Минздрав. Нерадивых врачей могут привлечь к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

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#Происшествия#Новосибирск#Дети#Врачи#Роддом#Александр Ляхов
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