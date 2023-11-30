Сколько жилья хотят построить на территории завода «Сибсельмаш» в Новосибирске

По проекту, разработанному ООО «ЗапСиб НИИпроект2», на огромных площадях «Сибсельмаша» (155,73 га) должен возникнуть научно-производственный парк. Авторы проекта всеми силами доказывают, что намерены создать масштабную площадку для развития бизнеса и производства, а не пытаются «воткнуть» еще один жилой микрорайон в достаточно комфортном по логистике районе левобережья.