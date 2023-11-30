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Жильем планируют застроить участки территории "Сибсельмаша" вдоль ул.Станционной

Сколько жилья хотят построить на территории завода «Сибсельмаш» в Новосибирске

30 ноября 2023, 04:37
Фото: Проект Научно-производственного парка Сибсельмаш
Жильем планируют застроить участки территории "Сибсельмаша" вдоль ул.Станционной

Многоэтажное жилье построят на территории завода «Сибсельмаш» в Новосибирске

ООО «Меркас» предлагает изменить генплан Новосибирска, чтобы строить жилые дома на территории «Сибсельмаша». Проект застройки позволяет оценить: сколько жилья на территории самого легендарного оборонного завода Новосибирска хотят построить девелоперы.

«Исторически промышленная территория „Сибсельмаша“ „обрастала“ жилыми кварталами», — любопытная фраза в тексте «Проекта комплексного развития Научно-производственный парк Сибсельмаш» (документ имеется в распоряжении Атас.инфо), разработанного по заказу ООО «Меркас». Эта компания с юридическим адресом в Москве в настоящий момент является собственником имущества бывшего флагмана новосибирской промышленности — оборонного завода «Сибсельмаш».

Девелоперы хотят изменить Генплан Новосибирска ради застройки территории «Сибсельмаша»

С предложениями об изменениях в генплане Новосибирска ООО «Меркас» обратилась к властям города. Но 29 ноября на заседании комиссии по вопросам внесения изменений в Генеральный план города Новосибирска, вопрос был отложен. Начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев назвал причиной недостаточность представленных документов.

Территории под жилье выделены красным цветомТерритории под жилье выделены красным цветом
Территории под жилье выделены красным цветом
Фото: Проект Научно-производственного парка Сибсельмаш

По проекту, разработанному ООО «ЗапСиб НИИпроект2», на огромных площадях «Сибсельмаша» (155,73 га) должен возникнуть научно-производственный парк. Авторы проекта всеми силами доказывают, что намерены создать масштабную площадку для развития бизнеса и производства, а не пытаются «воткнуть» еще один жилой микрорайон в достаточно комфортном по логистике районе левобережья.

Пафос

«Промышленное сердце города». «История. В поисках сущности места». «Сегодня в условиях кризиса логистические цепочки мирового масштаба полностью разрушены. России необходимо выстраивать новые пути». «76% респондентов одобряют проект оживления НПО „Сибсельмаш“ и при этом хотят сохранить историческую взаимосвязь с прошлым территории». «Сейчас как никогда важно помнить о трудовом подвиге и славе ветеранов завода» (последняя фраза — цитата от лица гендиректора ООО «Меркас» Евгения Гайта).

Пафос речевых оборотов так зашкаливает, что корреспондента Атас.Инфо он только насторожил. Поэтому от слов перейдем к цифрам.

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Всего в границах проектирования сформировано 18 кварталов. Сравним площади, отведенные под научно-производственные цели с «жилой средой для резидентов парка», которая разместится вдоль ул. Станционной.

В «зоне застройки делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажными жилыми домами».

На территории Научно-производственного парка Сибсельмаш планируется разместить:

  • Производственная территория — 98 га, площади зданий 986 170 кв.м;
  • Технопарк территория — 4,5 га, площади зданий 56 700 кв.м;
  • Спортивные объекты — территория 0,76 га, 3500 кв.м;
  • Школа на 900 мест на территории 2,6 га;
  • Детский сад на 280 мест на территориии 1,05 га;
  • Общественно-деловая зона займет территории 1,36 га и 3,5 га.
  • «Зеленый каркас» — порядка 40 га.

Жилые площади «Сибсельмаша» — четверть «Клюквенного»?

Жилая среда для резидентов парка разместится на четырех участках S квартала, ближе к транспортной магистрали — ул. Станционной.

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  • 2,8 га — 36 351 кв.м, 346 парковочных мест;
  • 4,96 га — 62 584 кв.м, 596 парковочных мест;
  • 7,8 га — 115 423 кв.м, 1099 парковочных мест;
  • 1,3 га — 16 430 кв.м, 156 парковочных мест.

Суммарно получается 230 788 кв.м жилья, на площади 16, 86 га.

Общая численность жителей, по расчетам, составит 7 681 человек из них 1383 — младше трудоспособного возраста.

Для сравнения масштабный «флагманский» для Новосибирска проект застройки микрорайона «Клюквенный» это: 200 га территории, 1 млн. кв.м жилья и 35 тысяч жителей. То есть жилые кварталы, запланированные на «Сибсельмаше» — это почти четверть «Клюквенного».

Огромная территория "Сибсельмаша" нуждается в развитииОгромная территория "Сибсельмаша" нуждается в развитии
Огромная территория "Сибсельмаша" нуждается в развитии
Фото: Проект Научно-производственного парка Сибсельмаш

Террритории заводов хотят застроить жильем — это тенденция

«На таких площадках создаются зоны производства и рекреации. Они являются местом сосредоточения всех активностей, и производственных, и деловых и социальных», — сказано в проекте от имени министра промышленности Новосибирской области Андрея Гончарова.

Но не будем забывать, что попытки застройки жильем промплощадок бывших заводов типичны для Новосибирска. Этого добиваются собственники территорий аффинажного завода, «Синара» и проч.

Что станет приоритетом для бизнеса, который начнет реализовывать проект реновации «Сибсельмаша»: возведение и продажа вполне ликвидного в этом месте жилья или «перезагрузка» производственных цехов и поиск арендаторов, способных начать в них производство? Поживем — увидим.

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