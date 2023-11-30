Сколько жилья хотят построить на территории завода «Сибсельмаш» в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
«Исторически промышленная территория „Сибсельмаша“ „обрастала“ жилыми кварталами», — любопытная фраза в тексте «Проекта комплексного развития Научно-производственный парк Сибсельмаш» (документ имеется в распоряжении Атас.инфо), разработанного по заказу ООО «Меркас». Эта компания с юридическим адресом в Москве в настоящий момент является собственником имущества бывшего флагмана новосибирской промышленности — оборонного завода «Сибсельмаш».
С предложениями об изменениях в генплане Новосибирска ООО «Меркас» обратилась к властям города. Но 29 ноября на заседании комиссии по вопросам внесения изменений в Генеральный план города Новосибирска, вопрос был отложен. Начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев назвал причиной недостаточность представленных документов.
По проекту, разработанному ООО «ЗапСиб НИИпроект2», на огромных площадях «Сибсельмаша» (155,73 га) должен возникнуть научно-производственный парк. Авторы проекта всеми силами доказывают, что намерены создать масштабную площадку для развития бизнеса и производства, а не пытаются «воткнуть» еще один жилой микрорайон в достаточно комфортном по логистике районе левобережья.
«Промышленное сердце города». «История. В поисках сущности места». «Сегодня в условиях кризиса логистические цепочки мирового масштаба полностью разрушены. России необходимо выстраивать новые пути». «76% респондентов одобряют проект оживления НПО „Сибсельмаш“ и при этом хотят сохранить историческую взаимосвязь с прошлым территории». «Сейчас как никогда важно помнить о трудовом подвиге и славе ветеранов завода» (последняя фраза — цитата от лица гендиректора ООО «Меркас» Евгения Гайта).
Пафос речевых оборотов так зашкаливает, что корреспондента Атас.Инфо он только насторожил. Поэтому от слов перейдем к цифрам.
Всего в границах проектирования сформировано 18 кварталов. Сравним площади, отведенные под научно-производственные цели с «жилой средой для резидентов парка», которая разместится вдоль ул. Станционной.
В «зоне застройки делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажными жилыми домами».
На территории Научно-производственного парка Сибсельмаш планируется разместить:
Жилая среда для резидентов парка разместится на четырех участках S квартала, ближе к транспортной магистрали — ул. Станционной.
Суммарно получается 230 788 кв.м жилья, на площади 16, 86 га.
Общая численность жителей, по расчетам, составит 7 681 человек из них 1383 — младше трудоспособного возраста.
Для сравнения масштабный «флагманский» для Новосибирска проект застройки микрорайона «Клюквенный» это: 200 га территории, 1 млн. кв.м жилья и 35 тысяч жителей. То есть жилые кварталы, запланированные на «Сибсельмаше» — это почти четверть «Клюквенного».
«На таких площадках создаются зоны производства и рекреации. Они являются местом сосредоточения всех активностей, и производственных, и деловых и социальных», — сказано в проекте от имени министра промышленности Новосибирской области Андрея Гончарова.
Но не будем забывать, что попытки застройки жильем промплощадок бывших заводов типичны для Новосибирска. Этого добиваются собственники территорий аффинажного завода, «Синара» и проч.
Что станет приоритетом для бизнеса, который начнет реализовывать проект реновации «Сибсельмаша»: возведение и продажа вполне ликвидного в этом месте жилья или «перезагрузка» производственных цехов и поиск арендаторов, способных начать в них производство? Поживем — увидим.