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Сквер могут открыть лишь летом

Сорваны все сроки: стало известно, когда откроется Первомайский сквер в Новосибирске

30 ноября 2023, 03:32
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Сквер могут открыть лишь летом

Мэр Анатолий Локоть назвал срок сдачи Первомайского сквера в Новосибирске

Ремонт Первомайского сквера в Новосибирске, который начался в мае 2023 года, должен быть завершен летом 2024 года, сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Завершение реконструкции Первомайского сквера в Новосибирске планируется на лето 2024 года. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть в программе «Вести Новосибирск».

По словам градоначальника, подрядчик не успел выполнить работы в срок, поэтому приемка еще не состоялась. Мэр отметил, что весной станет ясно, насколько качественно была уложена плитка в условиях мороза. В настоящее время идет работа над озеленением зимнего варианта сквера: устанавливаются светильники, проводятся работы с фонтаном. По планам, к лету сквер должен быть готов к использованию. Однако возможно, что до того времени будет принято решение о смене подрядчика.

Ремонт Первомайского сквера начался в конце мая 2023 года. Изначально планировалось завершить его реконструкцию в октябре 2023 года, однако в мэрии сообщили, что подрядчик не успевает сдать работы в срок.

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