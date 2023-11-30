Сорваны все сроки: стало известно, когда откроется Первомайский сквер в Новосибирске

По словам градоначальника, подрядчик не успел выполнить работы в срок, поэтому приемка еще не состоялась. Мэр отметил, что весной станет ясно, насколько качественно была уложена плитка в условиях мороза. В настоящее время идет работа над озеленением зимнего варианта сквера: устанавливаются светильники, проводятся работы с фонтаном. По планам, к лету сквер должен быть готов к использованию. Однако возможно, что до того времени будет принято решение о смене подрядчика.