Сорваны все сроки: стало известно, когда откроется Первомайский сквер в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
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Завершение реконструкции Первомайского сквера в Новосибирске планируется на лето 2024 года. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть в программе «Вести Новосибирск».
По словам градоначальника, подрядчик не успел выполнить работы в срок, поэтому приемка еще не состоялась. Мэр отметил, что весной станет ясно, насколько качественно была уложена плитка в условиях мороза. В настоящее время идет работа над озеленением зимнего варианта сквера: устанавливаются светильники, проводятся работы с фонтаном. По планам, к лету сквер должен быть готов к использованию. Однако возможно, что до того времени будет принято решение о смене подрядчика.
Ремонт Первомайского сквера начался в конце мая 2023 года. Изначально планировалось завершить его реконструкцию в октябре 2023 года, однако в мэрии сообщили, что подрядчик не успевает сдать работы в срок.