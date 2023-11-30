Стали известны шокирующие подробности стрельбы психопата в новосибирском «Сан Сити»

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Как сообщили в полиции, к ним поступала информация о стрельбе в ТРЦ. Прибывшие на место правоохранители доставили стрелка и его друга в полицейский участок для дальнейшего расследования. Полицейские выяснили, что у одного из них был при себе пневматический пистолет, который он показал своему товарищу. В результате неосторожного обращения последний произвел выстрел в сторону. Пострадавших нет. В отношении мужчин составлены протоколы об административных правонарушениях.
Напомним, что об инциденте сообщили в АБ «ГВАРДИЯ». Инцидент произошел 29 ноября. Было известно, что стрельбу открыл психопат, вооруженный пистолетами и другим оружием, в частности — ножом. Как рассказали бойцам ГБР в ресторане, нарушитель — постоянный клиент ресторана, который уже прежде угрожал персоналу. Он пришел с пистолетом и произвел выстрел.
Известно, что один задержанный — житель Ленинского района, ему около 40 лет. Он также является пациентом психиатрической больницы и злоупотребляет алкоголем, из-за чего впадает в ярость. По его словам, он носил с собой столько оружия из-за опасной криминальной обстановки в городе, а выстрел, который произошел, был случайным.