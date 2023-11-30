Стали известны шокирующие подробности стрельбы психопата в новосибирском «Сан Сити»

Как сообщили в полиции, к ним поступала информация о стрельбе в ТРЦ. Прибывшие на место правоохранители доставили стрелка и его друга в полицейский участок для дальнейшего расследования. Полицейские выяснили, что у одного из них был при себе пневматический пистолет, который он показал своему товарищу. В результате неосторожного обращения последний произвел выстрел в сторону. Пострадавших нет. В отношении мужчин составлены протоколы об административных правонарушениях.