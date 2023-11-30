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Никто не пострадал

Стали известны шокирующие подробности стрельбы психопата в новосибирском «Сан Сити»

30 ноября 2023, 09:52
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Никто не пострадал

В полиции назвали подробности стрельбы в ТЦ «Сан Сити» в Новосибирске

Посетитель торгового центра «Сан Сити» в Новосибирске открыл стрельбу в ресторане: пуля прилетела в диван. Шокирующий инцидент прокомментировали в ГУ МВД по региону.

Как сообщили в полиции, к ним поступала информация о стрельбе в ТРЦ. Прибывшие на место правоохранители доставили стрелка и его друга в полицейский участок для дальнейшего расследования. Полицейские выяснили, что у одного из них был при себе пневматический пистолет, который он показал своему товарищу. В результате неосторожного обращения последний произвел выстрел в сторону. Пострадавших нет. В отношении мужчин составлены протоколы об административных правонарушениях.

Особо опасен: вооруженный до зубов псих открыл стрельбу в новосибирском «Сан-Сити»
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Напомним, что об инциденте сообщили в АБ «ГВАРДИЯ». Инцидент произошел 29 ноября. Было известно, что стрельбу открыл психопат, вооруженный пистолетами и другим оружием, в частности — ножом. Как рассказали бойцам ГБР в ресторане, нарушитель — постоянный клиент ресторана, который уже прежде угрожал персоналу. Он пришел с пистолетом и произвел выстрел.

Известно, что один задержанный — житель Ленинского района, ему около 40 лет. Он также является пациентом психиатрической больницы и злоупотребляет алкоголем, из-за чего впадает в ярость. По его словам, он носил с собой столько оружия из-за опасной криминальной обстановки в городе, а выстрел, который произошел, был случайным.

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