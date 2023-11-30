Стилист из Новосибирска рассказала об антитрендовых нарядах на Новый год 2024

Стилист Светлана Васильева поделилась своими советами о том, как неправильно одеваться на Новый год 2024. По словам эксперта, следующий год будет годом Зелёного Дракона, а его основными цветами будут зелёный, красный и коричневый. Исходя из этого, стилист рекомендует избегать определенных нарядов и предлагает альтернативные варианты для праздничного образа.