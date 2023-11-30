atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:32

Published Сегодня, 02:32

Modified Сегодня, 03:10

Updated Сегодня, 03:10

Что лучше не носить

Стилист из Новосибирска рассказала об антитрендовых нарядах на Новый год 2024

30 ноября 2023, 02:32
Фото: Midjourney
Что лучше не носить
Эксперт в сфере моды из Новосибирска дала советы сибирячкам по новогоднему наряду: выбирайте пайетки и металлизированные материалы без лишних элементов.

Стилист Светлана Васильева поделилась своими советами о том, как неправильно одеваться на Новый год 2024. По словам эксперта, следующий год будет годом Зелёного Дракона, а его основными цветами будут зелёный, красный и коричневый. Исходя из этого, стилист рекомендует избегать определенных нарядов и предлагает альтернативные варианты для праздничного образа.

Одним из трендов на 2024 год являются пайетки. Стилист советует выбрать брюки или юбки с блестками, которые можно будет носить не только на праздник, но и в повседневной жизни, сочетая их с простым верхом.

Также стилист отмечает, что одежда из металлизированных материалов будет актуальна, но при этом необходимо избегать дополнительных элементов, которые могут перегрузить образ. Чтобы придать образу женственности и сексуальности, Светлана рекомендует добавить в гардероб предметы из прозрачных тканей.

Не менее актуально и платье-комбинация. Оно подходит под любой тип фигуры и делает образ элегантным и изысканным, пишет МК в Новосибирске. А вот короткие платье из плотного кружева — устаревший вариант, который лучше исключить из образа.

Похудеть к Новому Году: минус 10 кг без диет и вреда для здоровья
Узнать подробнее
Читайте также:
Стали известны цены на новогодние вечеринки в барах НовосибирскаКуда сходить на Новый Год-2024 в Новосибирске — бесплатные площадки для праздникаКак выбрать елку, ожидая Новый год — 2024, и в каких цветах ее декорировать
#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева#Стилист#Новый год в Новосибирске 2024
Подпишитесь
Москвичи раскупили билеты на первые ряды в НОВАТе на новогоднего «Щелкунчика»
Вчера, 01:18
Трое военных из Новосибирской области вернулись из украинского плена
28 ноября, 13:24
Мэр Локоть поручил чиновникам мыть грязный общественный транспорт в Новосибирске
28 ноября, 02:59
Две птицефабрики отказываются от выпуска яиц в Новосибирской области
28 ноября, 08:00
Мэрия Новосибирска не использовала 180 млн. рублей, выделенных на строительство метро
Вчера, 04:21
Пять землетрясений подряд произошли под Новосибирском — названа причина
Вчера, 01:36