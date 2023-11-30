Стилист из Новосибирска рассказала об антитрендовых нарядах на Новый год 2024

Posted Сегодня, 02:32
Published Сегодня, 02:32
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
Стилист Светлана Васильева поделилась своими советами о том, как неправильно одеваться на Новый год 2024. По словам эксперта, следующий год будет годом Зелёного Дракона, а его основными цветами будут зелёный, красный и коричневый. Исходя из этого, стилист рекомендует избегать определенных нарядов и предлагает альтернативные варианты для праздничного образа.
Одним из трендов на 2024 год являются пайетки. Стилист советует выбрать брюки или юбки с блестками, которые можно будет носить не только на праздник, но и в повседневной жизни, сочетая их с простым верхом.
Также стилист отмечает, что одежда из металлизированных материалов будет актуальна, но при этом необходимо избегать дополнительных элементов, которые могут перегрузить образ. Чтобы придать образу женственности и сексуальности, Светлана рекомендует добавить в гардероб предметы из прозрачных тканей.
Не менее актуально и платье-комбинация. Оно подходит под любой тип фигуры и делает образ элегантным и изысканным, пишет МК в Новосибирске. А вот короткие платье из плотного кружева — устаревший вариант, который лучше исключить из образа.