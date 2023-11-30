Стоимость проезда в новосибирском метро намерены поднять до 35 рублей

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
В Новосибирском метрополитене намерены увеличить стоимость проезда до 35 рублей. На сайте департамента по тарифам Новосибирской области опубликован соответствующий проект постановления. В случае его принятия, повышение вступит в силу 23 декабря 2023 года.
Последнее повышение цен на проезд в метро произошло год назад, когда стоимость билета увеличилась с 27 до 30 рублей. Представители метрополитена отмечали, что даже после увеличения, цены на проезд в метро Новосибирска будут оставаться самыми низкими по сравнению с другими городами России.
Ранее также поступала информация о возможном увеличении стоимости проезда до 38 рублей, однако пока такое решение не было принято.