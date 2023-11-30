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Метро станет дороже

Стоимость проезда в новосибирском метро намерены поднять до 35 рублей

30 ноября 2023, 03:26
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Метро станет дороже

Стоимость проезда в метро Новосибирска могут поднять до 35 рублей с 23 декабря

Опубликован проект постановления, касающегося увеличения стоимости проезда в Новосибирском метрополитене. Однако документ еще не подписан.

В Новосибирском метрополитене намерены увеличить стоимость проезда до 35 рублей. На сайте департамента по тарифам Новосибирской области опубликован соответствующий проект постановления. В случае его принятия, повышение вступит в силу 23 декабря 2023 года.

Последнее повышение цен на проезд в метро произошло год назад, когда стоимость билета увеличилась с 27 до 30 рублей. Представители метрополитена отмечали, что даже после увеличения, цены на проезд в метро Новосибирска будут оставаться самыми низкими по сравнению с другими городами России.

Ранее также поступала информация о возможном увеличении стоимости проезда до 38 рублей, однако пока такое решение не было принято.

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