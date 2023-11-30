Стоимость проезда в новосибирском метро намерены поднять до 35 рублей

Последнее повышение цен на проезд в метро произошло год назад, когда стоимость билета увеличилась с 27 до 30 рублей. Представители метрополитена отмечали, что даже после увеличения, цены на проезд в метро Новосибирска будут оставаться самыми низкими по сравнению с другими городами России.