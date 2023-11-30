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Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

На батуте травмировались дети

В Новосибирске экс-директор батутного центра получил условный срок за травмы детей

30 ноября 2023, 11:29
Фото: 1MI
На батуте травмировались дети

В Новосибирске вынесли приговор директору скандального батутного центра

В Новосибирске назначили наказание директору батутного центра. Он признан виновным в оказании услуг, повлекших тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия и судебного процесса выяснилось, что новосибирец не привлекал в батутный центр опытных инструкторов с соответствующей спортивной подготовкой и отсутствием теоретических знаний о технике безопасности. Батуты в центре не предназначались для развлекательных целей. Все это и привело к травмам детей с октября 2017 по сентябрь 2018 года.

«Приговором суда фигурант признан виновным и ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев», — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

Напомним, что под Новосибирском продолжается расследование гибели подростка-мотоциклиста. Парень мог разбиться, упав в яму.

А кто виноват? Подросток погиб в яме, выкопанной для РЖД под Новосибирском
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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Дети#Суд#Приговор#Травмы#Александр Ляхов
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