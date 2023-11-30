В Новосибирске экс-директор батутного центра получил условный срок за травмы детей

В ходе следствия и судебного процесса выяснилось, что новосибирец не привлекал в батутный центр опытных инструкторов с соответствующей спортивной подготовкой и отсутствием теоретических знаний о технике безопасности. Батуты в центре не предназначались для развлекательных целей. Все это и привело к травмам детей с октября 2017 по сентябрь 2018 года.