В Новосибирске экс-директор батутного центра получил условный срок за травмы детей

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
В ходе следствия и судебного процесса выяснилось, что новосибирец не привлекал в батутный центр опытных инструкторов с соответствующей спортивной подготовкой и отсутствием теоретических знаний о технике безопасности. Батуты в центре не предназначались для развлекательных целей. Все это и привело к травмам детей с октября 2017 по сентябрь 2018 года.
«Приговором суда фигурант признан виновным и ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев», — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.
Напомним, что под Новосибирском продолжается расследование гибели подростка-мотоциклиста. Парень мог разбиться, упав в яму.