В Новосибирске молодой бандит получил восемь лет «строгача» за грабеж магазинов

Задумав разбойное нападение, преступники просили прохожих вызвать такси. Затем они нападали на водителей, угоняли машину и приезжали в ювелирные и комиссионные магазины. С июня по июль 2022 года осужденный вместе с подельниками совершили три налета, причинив ущерб на сумму свыше 5 миллионов рублей.