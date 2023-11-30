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Молодой бандит получил восемь лет

В Новосибирске молодой бандит получил восемь лет «строгача» за грабеж магазинов

30 ноября 2023, 08:39
Фото: Новосибирский областной суд
Молодой бандит получил восемь лет

В Новосибирске главаря банды отправили в колонию строгого режима за разбой

В Новосибирске осудили главаря вооруженной преступной группировки Никиту Баталова. Он признан виновным в разбойных нападениях и грабежах.

Ранее судимый двадцатилетний новосибирец решил создать банду и грабить коммерсантов. С этой целью в 2022 году он привлек к преступной деятельности восемь человек — в том числе, трех жителей Алтайского края. Бандиты приобрели огнестрельное оружие, перчатки и маски.

Задумав разбойное нападение, преступники просили прохожих вызвать такси. Затем они нападали на водителей, угоняли машину и приезжали в ювелирные и комиссионные магазины. С июня по июль 2022 года осужденный вместе с подельниками совершили три налета, причинив ущерб на сумму свыше 5 миллионов рублей.

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«Новосибирский областной суд на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений назначил наказание Баталову Н.В. в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» социальной сети «ВКонтакте».
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