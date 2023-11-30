Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
Командир батальона «Вега» Андрей Панферов выразил свою точку зрения о возможности объявления всеобщей мобилизации после выборов президента РФ. По его мнению, власти уже утверждали, что это не имеет смысла и вызовет недоумение у общества.
Сейчас все усилия направлены на то, чтобы укомплектовать все группировки личным составом, который будет работать на передовой. Системная работа продолжается и все больше людей готовы служить по контракту.
Командир уверен, что выборы президента пройдут спокойно, а вскоре российская армия одержит победу и привнесет новые подвиги в историю российских вооруженных сил.