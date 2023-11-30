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Published Сегодня, 04:56

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Updated Сегодня, 04:58

Всеобщей мобилизации в ближайшее время не будет

В Новосибирске Панферов высказался о возможной мобилизации после выборов президента

30 ноября 2023, 04:56
Фото: Midjourney
Всеобщей мобилизации в ближайшее время не будет
В Новосибирске командир батальона «Вега» Андрей Панфёров заявил, что всеобщую мобилизацию после выборов президента РФ не объявят.

Командир батальона «Вега» Андрей Панферов выразил свою точку зрения о возможности объявления всеобщей мобилизации после выборов президента РФ. По его мнению, власти уже утверждали, что это не имеет смысла и вызовет недоумение у общества.

Сейчас все усилия направлены на то, чтобы укомплектовать все группировки личным составом, который будет работать на передовой. Системная работа продолжается и все больше людей готовы служить по контракту.

Командир уверен, что выборы президента пройдут спокойно, а вскоре российская армия одержит победу и привнесет новые подвиги в историю российских вооруженных сил.

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