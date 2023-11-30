В Новосибирском зоопарке манул Зеленогорск стал пушистым шариком

Posted Сегодня, 02:26
Published Сегодня, 02:26
Modified Сегодня, 02:26
Updated Сегодня, 02:26
На милом видео, сделанном постоянной посетительницей зоопарка Анной Новиковой, котик превратился в пушистый шарик. Его шерстка слегка вздыблена, чтобы сохранить тепло и не замерзнуть. Также зверь скопил достаточно подкожного жира.
Также манул немного не выспался, так как широко зевнул и показал пасть. При этом он смотрел практически прямо в камеру.
Напомним, что манулы способны и на широкие прыжки. Так поступил другой питомец Новосибирского зоопарка по имени Снежинка.