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Манул подготовился к зиме

В Новосибирском зоопарке манул Зеленогорск стал пушистым шариком

30 ноября 2023, 02:26
Фото: ВК / Анна Новикова
Манул подготовился к зиме

В Новосибирском зоопарке манул подготовился к зиме и распушил шерстку

Календарная зима наступит уже завтра. Проживающий в Новосибирском зоопарке манул Зеленогорск подготовился к холодам необычным образом.

На милом видео, сделанном постоянной посетительницей зоопарка Анной Новиковой, котик превратился в пушистый шарик. Его шерстка слегка вздыблена, чтобы сохранить тепло и не замерзнуть. Также зверь скопил достаточно подкожного жира.

Также манул немного не выспался, так как широко зевнул и показал пасть. При этом он смотрел практически прямо в камеру.

Напомним, что манулы способны и на широкие прыжки. Так поступил другой питомец Новосибирского зоопарка по имени Снежинка.

В Новосибирском зоопарке манул прыгнул перед камерой
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#Видео#Новосибирск#Животные#Зима#Новосибирский зоопарк#Александр Ляхов#Манул
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