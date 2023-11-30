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Журналистка скончалась

Известная журналистка Светлана Грачева скончалась в Новосибирске

30 ноября 2023, 01:20
Фото: Новосибирск скорбит-ВК/1MI
Журналистка скончалась
В Новосибирске скончалась 88-летняя журналистка Светлана Грачева, которая работала на протяжении почти 40 лет в газете «Вечерний Новосибирск».

В Новосибирске скончалась Светлана Грачева — опытная журналистка, которую можно смело назвать одной из лучших в своей области. Женщина начала свою карьеру более 40 лет назад и достигла больших успехов. Она писала для газеты завода «Сибсельмаш», работала на телевидении и в газете на Целине. В 1965 году она присоединилась к коллективу газеты «Вечерний Новосибирск», где проработала почти 40 лет.

Грачева всегда проявляла большой интерес к своей работе и была ей предана. Ее материалы отличались особой сдержанностью и глубоким анализом. Она всегда стремилась донести до читателей самую точную и объективную информацию.

За свою трудовую деятельность Грачева была многократно награждена. Ей было присвоено звание «Заслуженный работник культуры России» и знак «Отличник печати», а также другие высокие награды. У журналистки остались двое сыновей, которые помнят и гордятся ее достижениями.

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#Общество#Новосибирск#Смерть#Эмилия Губарева#Журналист
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