Известная журналистка Светлана Грачева скончалась в Новосибирске

В Новосибирске скончалась Светлана Грачева — опытная журналистка, которую можно смело назвать одной из лучших в своей области. Женщина начала свою карьеру более 40 лет назад и достигла больших успехов. Она писала для газеты завода «Сибсельмаш», работала на телевидении и в газете на Целине. В 1965 году она присоединилась к коллективу газеты «Вечерний Новосибирск», где проработала почти 40 лет.