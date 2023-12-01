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Posted 30 ноября, 23:38

Published 30 ноября, 23:38

Modified 30 ноября, 23:38

Updated 30 ноября, 23:38

Дед Мороз приедет в Новосибирск 2 декабря

Будет ажиотаж: в Новосибирск мчит поезд Деда Мороза — год назад к нему была очередь

30 ноября 2023, 23:38
Фото: 1MI
Дед Мороз приедет в Новосибирск 2 декабря

Стало известно, во сколько в Новосибирск приедет поезд Деда Мороза

Три недели назад Дед Мороз отправился в традиционное турне по стране. В путешествии он встречается с детьми и дарит им новогоднее настроение. Совсем скоро добрый волшебник прибудет в Новосибирск. Atas.Info рассказывает, когда ждать состав, где купить билеты и что будет в программе.

Поезд Деда Мороза в 2023–2024 годах

Новогодний поезд Деда Мороза начал курсировать по России в 2021 году. В его состав входят 19 вагонов. В нём можно посетить приёмную дедушки, вагоны для веселых игр, вагон-ресторан и сувенирную лавку.

Состав проезжает по десяткам городов по всей стране — от Калининграда до Владивостока. Экипаж вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой дарят маленьким россиянам праздничное настроение.

Поезд начал ходить в 2021 годуПоезд начал ходить в 2021 году
Поезд начал ходить в 2021 году
Фото: Ксения Кабалия / 1MI

Маршрут и расписание поезда Деда Мороза

В этом году поезд Деда Мороза посетит 85 городов. Свое путешествие он начал 11 ноября в Великом Устюге. Состав уже прошел Воркуту, Сыктывкар, Киров, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Нижневартовск и другие города. Сегодня он находится в Омске.

Так выглядит маршрут дедушки Мороза:

  • 11.11.2023 — Великий Устюг
  • 13.11.2023 — Лабытнанги
  • 14.11.2023 — Воркута
  • 15.11.2023 — Усинск
  • 15.11.2023 — Печора
  • 16.11.2023 — Сосногорск
  • 16.11.2023 — Ухта
  • 17.11.2023 — Микунь
  • 17.11.2023 — Сыктывкар
  • 18.11.2023 — Сольвычегодск
  • 18.11.2023 — Котлас Южный
  • 19.11.2023 — Великий Устюг
  • 20.11.2023 — Киров
  • 20.11.2023 — Глазов
  • 21.11.2023 — Верещагино
  • 21.11.2023 — Пермь
  • 22.11.2023 — Чусовская
  • 23.11.2023 — Серов
  • 24.11.2023 — Нижний Тагил
  • 25.11.2023 — Екатеринбург
  • 26.11.2023 — Тюмень
  • 27.11.2023 — Тобольск
  • 28.11.2023 — Ноябрьск
  • 29.11.2023 — Нижневартовск
  • 01.12.2023 — Омск
  • 02.12.2023 — Новосибирск
  • 03.12.2023 — Томск
  • 04.12.2023 — Ачинск
  • 04.12.2023 — Красноярск
  • 05.12.2023 — Иланская
  • 05.12.2023 — Тайшет
  • 06.12.2023 — Вихоревка
  • 06.12.2023 — Коршуниха-Ангарская
  • 07.12.2023 — Северобайкальск
  • 08.12.2023 — Таксимо
  • 08.12.2023 — Новая Чара
  • 09.12.2023 — Тында
  • 10.12.2023 — Сковородино
  • 10.12.2023 — Ерофей Павлович
  • 11.12.2023 — Карымская
  • 11.12.2023 — Чита
  • 12.12.2023 — Петровский Завод
  • 12.12.2023 — Бабушкин
  • 14.12.2023 — Иркутск
  • 15.12.2023 — Зима
  • 16.12.2023 — Кемерово
  • 17.12.2023 — Барабинск
  • 18.12.2023 — Челябинск
  • 19.12.2023 — Уфа
  • 20.12.2023 — Оренбург
  • 21.12.2023 — Самара
  • 22.12.2023 — Ртищево
  • 22.12.2023 — Балашов
  • 22.12.2023 — Поворино
  • 23.12.2023 — Волгоград
  • 24.12.2023 — Астрахань
  • 25.12.2023 — Лиски
  • 25.12.2023 — Воронеж
  • 26.12.2023 — Рязань
  • 27.12.2023 — Москва
  • 28.12.2023 — Муром
  • 28.12.2023 — Арзамас
  • 29.12.2023 — Нижний Новгород
  • 29.12.2023 — Дзержинск
  • 30.12.2023 — Ковров
  • 31.12.2023 — Петрозаводск
  • 02.01.2024 — Оленегорск
  • 02.01.2024 — Апатиты
  • 03.01.2024 — Костомукша
  • 05.01.2024 — Псков
  • 05.01.2024 — Дно
  • 05.01.2024 — Великий Новгород
  • 06.01.2024 — Санкт-Петербург (Н. Петергоф)
  • 07.01.2024 — Санкт-Петербург (Н. Петергоф)
  • 08.01.2024 — Сонково
  • 09.01.2024 — Рыбинск
  • 09.01.2024 — Ярославль
  • 10.01.2024 — Кострома
  • 10.01.2024 — Иваново
  • 11.01.2024 — Вологда
  • 11.01.2024 — Коноша
  • 12.01.2024 — Архангельск
  • 13.01.2024 — Колой
  • 13.01.2024 — Великий Устюг
  • 12.12.2023 — Улан-Удэ

Во сколько поезд прибудет в Новосибирск

Новосибирск станет 21-м городом, куда прибудет поезд Деда Мороза. Прибытие состава запланировано на 2 декабря. Вагоны остановятся на вокзале Новосибирск-Главный в 11:20. В городе поезд с развлекательной программой пробудет всего четыре часа — до 16:50.

Отметим, что в прошлом году новогодний поезд вызвал большой ажиотаж у новосибирцев — к нему собралась очередь из взрослых и детей. При этом посмотреть на поезд может каждый, однако попасть внутрь можно только по заранее купленному билету.

Поезд пробудет в Новосибирске 4 часаПоезд пробудет в Новосибирске 4 часа
Поезд пробудет в Новосибирске 4 часа
Фото: Антон Засимов / 1MI

Как и где купить билет на поезд Деда Мороза

Билет на поезд Деда Мороза можно приобрести на сайте РЖД или официальном портале поезда Деда Мороза по адресу: poezddedamoroza.ru

Продажи билетов начинаются за 30 дней до прибытия поезда в город в 09:00 по московскому времени. Для оформления потребуются данные ребенка, который посетит новогодний состав.

Новосибирцы могут приобрести билет двух видов:

  • Детский билет — для гостей от 6 до 13 лет. Цена: 1 950 рублей.
  • Детский билет с сопровождением — для гостей от 3 до 5 лет и взрослого старше 14 лет — 2 450 рублей.

В стоимость билета входит знакомство с Дедом Морозом и Снегурочкой, посещение передвижной резиденции, чаепитие и вручение подарка маленьким посетителям. Кроме того, в этом году в составе появился вагон-театр. Всем гостям, купившим билет, покажут кукольное представление.

Если вы не купили билет, то все равно имеете возможность посетить вагон-ресторан и вагон лавку. Кроме того, дедушка Мороз после прибытия выйдет из поезда и поприветствует всех пришедших.

Билеты стоят от 1 950 рублейБилеты стоят от 1 950 рублей
Билеты стоят от 1 950 рублей
Фото: Антон Засимов / 1MI

Праздничная программа

В городах поезд останавливается на короткое и длительное время. В Новосибирске он задержится надолго — четырех часов хватит для того, чтобы посмотреть кукольное представление. В городах где поезд не задержится больше чем на два часа, будет разыграна короткая анимационная программа на сцене поезда.

Гости поезда Деда Мороза также смогут побывать ф фото-купе и сделать яркие фотографии на фоне новогодних локаций. Однозначно стоит посетить лавку-вагон и купить праздничную сувенирную продукцию. Любителям поесть рекомендуют не обходить стороной вагон-ресторан, где будут угощать ароматным чаем и различными сладостями.

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