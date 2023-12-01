Будет ажиотаж: в Новосибирск мчит поезд Деда Мороза — год назад к нему была очередь

Posted 30 ноября, 23:38
Published 30 ноября, 23:38
Modified 30 ноября, 23:38
Updated 30 ноября, 23:38
Новогодний поезд Деда Мороза начал курсировать по России в 2021 году. В его состав входят 19 вагонов. В нём можно посетить приёмную дедушки, вагоны для веселых игр, вагон-ресторан и сувенирную лавку.
Состав проезжает по десяткам городов по всей стране — от Калининграда до Владивостока. Экипаж вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой дарят маленьким россиянам праздничное настроение.
В этом году поезд Деда Мороза посетит 85 городов. Свое путешествие он начал 11 ноября в Великом Устюге. Состав уже прошел Воркуту, Сыктывкар, Киров, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Нижневартовск и другие города. Сегодня он находится в Омске.
Так выглядит маршрут дедушки Мороза:
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Новосибирск станет 21-м городом, куда прибудет поезд Деда Мороза. Прибытие состава запланировано на 2 декабря. Вагоны остановятся на вокзале Новосибирск-Главный в 11:20. В городе поезд с развлекательной программой пробудет всего четыре часа — до 16:50.
Отметим, что в прошлом году новогодний поезд вызвал большой ажиотаж у новосибирцев — к нему собралась очередь из взрослых и детей. При этом посмотреть на поезд может каждый, однако попасть внутрь можно только по заранее купленному билету.
Билет на поезд Деда Мороза можно приобрести на сайте РЖД или официальном портале поезда Деда Мороза по адресу: poezddedamoroza.ru
Продажи билетов начинаются за 30 дней до прибытия поезда в город в 09:00 по московскому времени. Для оформления потребуются данные ребенка, который посетит новогодний состав.
Новосибирцы могут приобрести билет двух видов:
В стоимость билета входит знакомство с Дедом Морозом и Снегурочкой, посещение передвижной резиденции, чаепитие и вручение подарка маленьким посетителям. Кроме того, в этом году в составе появился вагон-театр. Всем гостям, купившим билет, покажут кукольное представление.
Если вы не купили билет, то все равно имеете возможность посетить вагон-ресторан и вагон лавку. Кроме того, дедушка Мороз после прибытия выйдет из поезда и поприветствует всех пришедших.
В городах поезд останавливается на короткое и длительное время. В Новосибирске он задержится надолго — четырех часов хватит для того, чтобы посмотреть кукольное представление. В городах где поезд не задержится больше чем на два часа, будет разыграна короткая анимационная программа на сцене поезда.
Гости поезда Деда Мороза также смогут побывать ф фото-купе и сделать яркие фотографии на фоне новогодних локаций. Однозначно стоит посетить лавку-вагон и купить праздничную сувенирную продукцию. Любителям поесть рекомендуют не обходить стороной вагон-ресторан, где будут угощать ароматным чаем и различными сладостями.