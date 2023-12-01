Будет ажиотаж: в Новосибирск мчит поезд Деда Мороза — год назад к нему была очередь

Стало известно, во сколько в Новосибирск приедет поезд Деда Мороза

Три недели назад Дед Мороз отправился в традиционное турне по стране. В путешествии он встречается с детьми и дарит им новогоднее настроение. Совсем скоро добрый волшебник прибудет в Новосибирск. Atas.Info рассказывает, когда ждать состав, где купить билеты и что будет в программе.

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