Будет ли салют на Новый год-2024 в Новосибирске: ответ мэрии

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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После 12 часов ночи 31 декабря в небе над Театральным сквером на площади Ленина вспыхнет праздничный фейерверк, но он будет «небольшим». Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова в пресс-центре агентства ТАСС, отметив, что Театральный сквер станет центральной праздничной площадкой для тех, кто не хочет встречать Новый год дома.
В прошлом году традиционный праздничный фейерверк отменили на фоне частичной мобилизации. Тогда власти заявили, что в первую очередь сосредоточатся на создании новогодней атмосферы для детей участников СВО.
О полной программе новогодних торжеств в Новосибирке читайте в нашем специальном материале.