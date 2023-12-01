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Published Сегодня, 08:42

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Updated Сегодня, 08:44

Власти вернутся к традиции встречать Новый год салютом на главной площади Новосибирска

Будет ли салют на Новый год-2024 в Новосибирске: ответ мэрии

1 декабря 2023, 08:42
Фото: Midjourney
Власти вернутся к традиции встречать Новый год салютом на главной площади Новосибирска

Где и когда смотреть салют на Новый год-2024 в Новосибирске

Власти Новосибирска готовы вернуться к традиции устраивать праздничный фейерверк в честь наступления нового года. Но зрелище не будет масштабным

После 12 часов ночи 31 декабря в небе над Театральным сквером на площади Ленина вспыхнет праздничный фейерверк, но он будет «небольшим». Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова в пресс-центре агентства ТАСС, отметив, что Театральный сквер станет центральной праздничной площадкой для тех, кто не хочет встречать Новый год дома.

В прошлом году традиционный праздничный фейерверк отменили на фоне частичной мобилизации. Тогда власти заявили, что в первую очередь сосредоточатся на создании новогодней атмосферы для детей участников СВО.

О полной программе новогодних торжеств в Новосибирке читайте в нашем специальном материале.

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#Новосибирск#Праздник#Фейерверк#Салют#31 декабря#Новый год в Новосибирске 2024
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