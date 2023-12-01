Будет ли салют на Новый год-2024 в Новосибирске: ответ мэрии

После 12 часов ночи 31 декабря в небе над Театральным сквером на площади Ленина вспыхнет праздничный фейерверк, но он будет «небольшим». Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова в пресс-центре агентства ТАСС, отметив, что Театральный сквер станет центральной праздничной площадкой для тех, кто не хочет встречать Новый год дома.