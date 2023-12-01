Бывшее здание автовокзала в Новосибирске продают за 122 миллиона рублей

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Продаются все помещения, расположенные в четырехэтажном здании. Общая площадь составляет 1 528 квадратных метров.
«Данная локация характеризуется отличной транспортной доступностью. Близость основных автомагистралей (ул. Красный проспект, ул. Ипподромская, ул. Большевистская, ул. Фабричная) позволяет быстро добраться в любой район города», — указано в объявлении, размешенном на N1. ru.
Здание бывшего автовокзала расположено на огороженном участке земли и имеет большую наземную парковку. О возможном использовании универсальных помещений не сообщается.