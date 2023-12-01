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Published Сегодня, 08:21

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Updated Сегодня, 08:23

В Новосибирске продают помещение бывшего автовокзала

Бывшее здание автовокзала в Новосибирске продают за 122 миллиона рублей

1 декабря 2023, 08:21
Фото: N1.ru
В Новосибирске продают помещение бывшего автовокзала

В Новосибирске выставили на продажу помещение бывшего автовокзала

В Новосибирске выставлено на продажу бывшее здание автовокзала. Начальная цена составляет 122 миллиона рублей.

Продаются все помещения, расположенные в четырехэтажном здании. Общая площадь составляет 1 528 квадратных метров.

«Данная локация характеризуется отличной транспортной доступностью. Близость основных автомагистралей (ул. Красный проспект, ул. Ипподромская, ул. Большевистская, ул. Фабричная) позволяет быстро добраться в любой район города», — указано в объявлении, размешенном на N1. ru.

Здание бывшего автовокзала расположено на огороженном участке земли и имеет большую наземную парковку. О возможном использовании универсальных помещений не сообщается.

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#Новосибирск#Продажа#Недвижимость#Автовокзал#Александр Ляхов
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