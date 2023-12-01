Ужасная авария в Новосибирской области: в ДТП с фурой погибли двое детей

Posted Сегодня, 01:26
Published Сегодня, 01:26
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Updated Сегодня, 01:29
По первоначальной информации, 30 ноября около 21:35 на территории Ордынского района водитель автомобиля Renault Symbol, который родился в 1990 году, двигался по автодороге К-17р со стороны города Карасук в сторону поселка Ордынское. В какой-то момент он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем «Фредлайнер», которым управлял водитель, родившийся в 1978 году.
После столкновения оба автомобиля слетели в правый кювет. В результате этой дорожно-транспортной аварии погибли двое несовершеннолетних пассажиров — одному было 12 лет, другому 3 года. Также пострадала женщина, которая была за рулем легкового автомобиля.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые выясняют подробности этого происшествия.