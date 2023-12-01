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Published Сегодня, 04:13

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Updated Сегодня, 04:15

Консульство закрылось

Генконсульство Германии прекратило работу в Новосибирске

1 декабря 2023, 04:13
Фото: 1MI
Консульство закрылось
Консульство Германии прекратило свою работу в Новосибирске: также закрылись консульства ФРГ в Екатеринбурге и Калининграде.

В Новосибирске завершила свою деятельность консульская служба Германии. Об этом было объявлено на официальном веб-сайте представительства Германии в России.

В мае этого года Министр иностранных дел Германии Кристофер Бургер заявил, что консульские учреждения Германии в Новосибирске, Екатеринбурге и Калининграде будут закрыты до конца текущего года. Однако, консульства ФРГ в Москве и Санкт-Петербурге продолжат работать.

В свою очередь, четыре российских консульства также будут закрыты в Германии, за исключением посольства РФ в Берлине. Стоит отметить, что Генеральное консульство Германии в Новосибирске функционировало с 1994 года.

В Новосибирске прекращает работу Гёте-институт и генконсульство Германии
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