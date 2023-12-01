Генконсульство Германии прекратило работу в Новосибирске

В мае этого года Министр иностранных дел Германии Кристофер Бургер заявил, что консульские учреждения Германии в Новосибирске, Екатеринбурге и Калининграде будут закрыты до конца текущего года. Однако, консульства ФРГ в Москве и Санкт-Петербурге продолжат работать.