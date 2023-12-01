Генконсульство Германии прекратило работу в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
В Новосибирске завершила свою деятельность консульская служба Германии. Об этом было объявлено на официальном веб-сайте представительства Германии в России.
В мае этого года Министр иностранных дел Германии Кристофер Бургер заявил, что консульские учреждения Германии в Новосибирске, Екатеринбурге и Калининграде будут закрыты до конца текущего года. Однако, консульства ФРГ в Москве и Санкт-Петербурге продолжат работать.
В свою очередь, четыре российских консульства также будут закрыты в Германии, за исключением посольства РФ в Берлине. Стоит отметить, что Генеральное консульство Германии в Новосибирске функционировало с 1994 года.