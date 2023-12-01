Мэр Локоть высказался о повышении тарифов в наземном транспорте Новосибирска

Posted Сегодня, 02:49
Published Сегодня, 02:49
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Updated Сегодня, 02:51
О повышении тарифов в наземном транспорте Новосибирска рассказали в мэрии города. Глава Анатолий Локоть объяснил во время пресс-конференции, что цена за проезд не превысит 35 рублей, однако окончательное решение о стоимости билетов в автобусах, троллейбусах и трамваях еще не принято.
В то же время, тариф в метрополитене уже отправили на подтверждение и с конца декабря стоимость проезда будет составлять 35 рублей. Превышать эту сумму в наземном транспорте не планируется.
Однако перевозчики обратились к администрации с просьбой увеличить стоимость проезда, но точные цифры пока не установлены. О самом проекте постановления по повышению тарифов в метро было объявлено 30 ноября.