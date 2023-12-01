Мэр Локоть высказался о повышении тарифов в наземном транспорте Новосибирска

О повышении тарифов в наземном транспорте Новосибирска рассказали в мэрии города. Глава Анатолий Локоть объяснил во время пресс-конференции, что цена за проезд не превысит 35 рублей, однако окончательное решение о стоимости билетов в автобусах, троллейбусах и трамваях еще не принято.