Мэрия Новосибирска представила программу празднования Нового года-2024

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Основной площадкой празднования Нового года в Новосибирске станет Центральный парк, сообщила вице-мэр Анна Терешкова в пресс-центре агентства ТАСС. Предполагается, что 5 декабря там начнет работу каток, часть иллюминации, не использованной в этом году на улице Ленина, перенесут на аллею, ведущую от улицы Мичурина к музыкальному театру. По словам начальника управления культуры Новосибирска Ирины Соловьевой, украшение этой аллеи будет очень красочным, и если горожанам понравится, то иллюминацию оставят там на постоянной основе. Что касается непосредственно улицы Ленина, то ее праздничное украшение планируется завершить к 15 декабря.
В течение декабря новогодние развлекательные программы будут проходить во всех городских парках и скверах, в них будут работать большие и малые снежные горки. Несмотря на текущее отсутствие снега, ледовый городок на набережной планируют открыть в последние дни уходящего года.
В саму новогоднюю ночь главным местом празднования станет Театральный сквер перед Оперным театром. Обещают и небольшой фейерверк, от которого в прошлом году отказались.
Фестиваль снежных баб, под символом которых Новосибирск будет встречать наступающий года, пройдет в парке «Арена» в Левобережье. Там же установят памятник снежной бабе в ознаменование того, что Новосибирск является родиной этих зимних созданий.
«Постараемся забрендировать Новосибирск, как родину снежных баб. Все документы уже на выходе», — заявила Анна Терешкова.
Директор центра туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо» Владимир Дежавец, в свою очередь, заявил о планах создать круглогодичную фотозону-холодильник со снежными бабами, анонсировал возможный выпуск мороженного характерной форму и объявил о конкурсе семейной фотографии со снеговиком. А вот полюбившиеся в качестве фона для селфи олени переедут из Первомайского сквера на Михайловскую набережную.
На 3 января назначен парад елочных игрушек по Красному проспекту, который завершиться большим шоу на площади Ленина.
Обещают открыть к Новому году и лыжню от парка «Арена» до Бугринской рощи, обустройство которой вылились в скандал.