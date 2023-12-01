Мэрия Новосибирска представила программу празднования Нового года-2024

Основной площадкой празднования Нового года в Новосибирске станет Центральный парк, сообщила вице-мэр Анна Терешкова в пресс-центре агентства ТАСС. Предполагается, что 5 декабря там начнет работу каток, часть иллюминации, не использованной в этом году на улице Ленина, перенесут на аллею, ведущую от улицы Мичурина к музыкальному театру. По словам начальника управления культуры Новосибирска Ирины Соловьевой, украшение этой аллеи будет очень красочным, и если горожанам понравится, то иллюминацию оставят там на постоянной основе. Что касается непосредственно улицы Ленина, то ее праздничное украшение планируется завершить к 15 декабря.