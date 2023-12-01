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Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

Праздновать начнут уже в первых числах декабря

Мэрия Новосибирска представила программу празднования Нового года-2024

1 декабря 2023, 06:52
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Праздновать начнут уже в первых числах декабря

В Новосибрске пройдет шествие елочных игрушек и фестиваль снежных баб

Главным персонажем новогодних праздников станет снежная баба. Власти хотят запатентовать бренд «Новосибирск-родина снежных баб»

Основной площадкой празднования Нового года в Новосибирске станет Центральный парк, сообщила вице-мэр Анна Терешкова в пресс-центре агентства ТАСС. Предполагается, что 5 декабря там начнет работу каток, часть иллюминации, не использованной в этом году на улице Ленина, перенесут на аллею, ведущую от улицы Мичурина к музыкальному театру. По словам начальника управления культуры Новосибирска Ирины Соловьевой, украшение этой аллеи будет очень красочным, и если горожанам понравится, то иллюминацию оставят там на постоянной основе. Что касается непосредственно улицы Ленина, то ее праздничное украшение планируется завершить к 15 декабря.

В течение декабря новогодние развлекательные программы будут проходить во всех городских парках и скверах, в них будут работать большие и малые снежные горки. Несмотря на текущее отсутствие снега, ледовый городок на набережной планируют открыть в последние дни уходящего года.

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В саму новогоднюю ночь главным местом празднования станет Театральный сквер перед Оперным театром. Обещают и небольшой фейерверк, от которого в прошлом году отказались.

Фестиваль снежных баб, под символом которых Новосибирск будет встречать наступающий года, пройдет в парке «Арена» в Левобережье. Там же установят памятник снежной бабе в ознаменование того, что Новосибирск является родиной этих зимних созданий.

«Постараемся забрендировать Новосибирск, как родину снежных баб. Все документы уже на выходе», — заявила Анна Терешкова.

Директор центра туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо» Владимир Дежавец, в свою очередь, заявил о планах создать круглогодичную фотозону-холодильник со снежными бабами, анонсировал возможный выпуск мороженного характерной форму и объявил о конкурсе семейной фотографии со снеговиком. А вот полюбившиеся в качестве фона для селфи олени переедут из Первомайского сквера на Михайловскую набережную.

Ставить фигуры в сквере, где так и не завершен ремонт, власти не решились.Ставить фигуры в сквере, где так и не завершен ремонт, власти не решились.
Ставить фигуры в сквере, где так и не завершен ремонт, власти не решились.
Фото: Артем Шершнев / atas.info

На 3 января назначен парад елочных игрушек по Красному проспекту, который завершиться большим шоу на площади Ленина.

Обещают открыть к Новому году и лыжню от парка «Арена» до Бугринской рощи, обустройство которой вылились в скандал.

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