«Наследники» Гусинобродской барахолки хотят строить жилье и снести один ТЦ

Но на комиссии 29 ноября предложение «не прошло». Начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев считает, что для реализации плана строительства жилья на данной территории нужно заключение договора в формате комплексного развития территории (КРТ). «На приеме заявители были. Мы говорили: есть модель КРТ. Государством утверждена нормативная база, достаточно проработанная и эффективно реализуемая. Чтобы были взаимные обязательства: город вносит такие-то изменения, а инвестор такие-то действия предпринимает в обеспечение будущей жилой застройки инфраструктурой. Аргумент в части — мы не знаем, будем ли строить, но уже хотели бы поменять [генплан] перебивается [градостроительной] нормой», — пояснил Кондратьев.