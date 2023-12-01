«Наследники» Гусинобродской барахолки хотят строить жилье и снести один ТЦ

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
ООО ТЦ «Восточный» (директор Яна Полянская), ООО «Поднебесное» (директор Сергей Дудков) и ООО «Мего-групп» (директор Олег Марковский) обратились в мэрию с предложением отнести к жилой зоне земельные участки вдоль Гусинобродского шоссе с кадастровыми номерами 54:35:071590:205, 54:35:071590:11, 54:35:071590:15.
«На трех земельных участках располагаются ТЦ „Невский“, „Зима“ и „Восточный“… Представлена концепция развития территории. Предлагается частично вовлечь данную территорию в жилищное строительство…
ТЦ «Невский» сохраняется. ТЦ «Зима» подлежит сносу. ТЦ «Восточный» подлежит реконструкции.
На территории предусмотрено 90 тысяч кв. м жилья, из-за сложного рельефа будущая застройка планируется тремя ярусами», — такие планы были озвучены на комиссии по вопросам внесения изменений в Генеральный план города Новосибирска 29 ноября 2023.
Кроме жилья здесь предполагается разместить детский сад на 100 мест, а на территории школы №199 построить дополнительный корпус начальных классов на 360 мест. В планах и создание пешеходной зоны — будущий парк «Лазурный».
Примечательно, что два из трех ТЦ, владельцы которых задумались о жилищном строительстве, фигурировали в расследовании НГС «Наследники Гусинобродской барахолки: кому принадлежат ТЦ, выросшие на месте легендарного рынка из 90-х». Гусинобродская барахолка в Новосибирске считалась крупнейшим вещевым рынком за Уралом и имела репутацию территории, контролируемой криминальными группировками. Громкие убийства вице-мэров Игоря Белякова и Валерия Марьясова в «нулевых» были связаны с реформированием рынка.
Барахолку удалось закрыть в 2015-м году. «Уличная торговля переместилась под крыши крупных ТЦ, построенных вдоль Гусинобродского шоссе — „Невского“, „Востока“, „Радуги“, „Дружбы“ и „Зимы“, — сообщал НГС.
Строительство жилья в районе, десятилетиями использовавшемся для оптовой и розничной торговли означает новый вектор развития территории.
Но на комиссии 29 ноября предложение «не прошло». Начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев считает, что для реализации плана строительства жилья на данной территории нужно заключение договора в формате комплексного развития территории (КРТ). «На приеме заявители были. Мы говорили: есть модель КРТ. Государством утверждена нормативная база, достаточно проработанная и эффективно реализуемая. Чтобы были взаимные обязательства: город вносит такие-то изменения, а инвестор такие-то действия предпринимает в обеспечение будущей жилой застройки инфраструктурой. Аргумент в части — мы не знаем, будем ли строить, но уже хотели бы поменять [генплан] перебивается [градостроительной] нормой», — пояснил Кондратьев.
В то же время, заявителям не отказано. Решение вопроса отложено. «Будет инициатива по КРТ — мы сможем внести изменения в Генплан в ПЗЗ и проекты планировки за 3-4 месяца. КРТ не замораживает проект, а наоборот дает возможность разморозить вопросы по градрегламенту», — считает Кондратьев.