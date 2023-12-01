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Published Сегодня, 04:09

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Updated Сегодня, 04:11

Бомбу не нашли

Неизвестные заявили о минировании детского сада в Новосибирске

1 декабря 2023, 04:09
Фото: АСТ-54
Бомбу не нашли
Детский сад №59 в Новосибирске был эвакуирован после сообщений о наличии взрывного устройства, о чем сообщили в соцсетях.

В Новосибирске 30 ноября неизвестные заявили о том, что детский сад №59 был заминирован. Об этом написали в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным сообщества, 30 ноября в четверг в 14:30 неизвестные люди сообщили о наличии взрывного устройства в детском саду №59 по адресу Ельцовская, 206. Дети были эвакуированы в соседнее дошкольное учреждение.

При проведении проверки специально обученные собаки не обнаружили взрывных устройств. Сегодня, 1 декабря, работа детского сада продолжается в обычном режиме. Комментарий ГУ МВД по Новосибирской области по данному инциденту пока не получен.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Детский сад#Эмилия Губарева#МВД#Эвакуация#Минирование
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