Неизвестные заявили о минировании детского сада в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
В Новосибирске 30 ноября неизвестные заявили о том, что детский сад №59 был заминирован. Об этом написали в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
По данным сообщества, 30 ноября в четверг в 14:30 неизвестные люди сообщили о наличии взрывного устройства в детском саду №59 по адресу Ельцовская, 206. Дети были эвакуированы в соседнее дошкольное учреждение.
При проведении проверки специально обученные собаки не обнаружили взрывных устройств. Сегодня, 1 декабря, работа детского сада продолжается в обычном режиме. Комментарий ГУ МВД по Новосибирской области по данному инциденту пока не получен.