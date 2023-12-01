Новосибирские следователи займутся буйным третьеклассником

До этого в паблике «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте» появилась информация, что в средней школе №91 ученик третьего класса ведет себя крайне неадекватно. В частности, он якобы избивает других учеников и рвет их тетради. Его агрессия выражается и по отношению ко взрослым: директора школы оцарапали, а классному руководителю вырвали клок волос. Обращения в полицию якобы ни к чему не привели.