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Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Следователи займутся неадекватным учеником

Новосибирские следователи займутся буйным третьеклассником

1 декабря 2023, 11:30
Фото: Midjourney
Следователи займутся неадекватным учеником

В Новосибирске СК проведет проверку школы, где третьеклассник избивает людей

В Новосибирске распространилась информация о неадекватном поведении ученика третьего класса в одной из школ Новосибирска. Инцидент привлек внимание Следственного комитета.

До этого в паблике «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте» появилась информация, что в средней школе №91 ученик третьего класса ведет себя крайне неадекватно. В частности, он якобы избивает других учеников и рвет их тетради. Его агрессия выражается и по отношению ко взрослым: директора школы оцарапали, а классному руководителю вырвали клок волос. Обращения в полицию якобы ни к чему не привели.

«По данному факту следственным отделом по Кировскому району следственного управления по Новосибирской области организована уголовно-процессуальная проверка. Устанавливаются все факты, изложенные в СМИ», — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.

Напомним, что глава СК России Александр Бастрыкин потребовал расследования возможного избиения мальчика в спортивной школе.

Избиением новосибирского школьника в спарринге заинтересовался глава СКР Бастрыкин
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#Происшествия#Новосибирск#Дети#Проверка#Соцсети#Следственный комитет#Избиение#Школьник#Доследственная проверка#Александр Ляхов
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