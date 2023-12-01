Новосибирские следователи займутся буйным третьеклассником

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
До этого в паблике «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте» появилась информация, что в средней школе №91 ученик третьего класса ведет себя крайне неадекватно. В частности, он якобы избивает других учеников и рвет их тетради. Его агрессия выражается и по отношению ко взрослым: директора школы оцарапали, а классному руководителю вырвали клок волос. Обращения в полицию якобы ни к чему не привели.
«По данному факту следственным отделом по Кировскому району следственного управления по Новосибирской области организована уголовно-процессуальная проверка. Устанавливаются все факты, изложенные в СМИ», — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.
Напомним, что глава СК России Александр Бастрыкин потребовал расследования возможного избиения мальчика в спортивной школе.