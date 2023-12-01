Новосибирцам пообещали похолодание до -14 градусов в декабре

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, на юго-западе Сибирского федерального округа среднемесячная температура повысится на градус выше нормы, на остальной территории значения ожидаются около нормы. Таким образом, в течение декабря в Новосибирской области похолодает до -15 градусов и ниже.
При этом последний месяц зимы также обещает быть снежным. Количество осадков на территории округа будет значительно выше нормы, что означает снегопады и метели.
Напомним, что уже 1 декабря в Новосибирске выпадет снег.