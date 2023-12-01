Новосибирцам пообещали похолодание до -14 градусов в декабре

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, на юго-западе Сибирского федерального округа среднемесячная температура повысится на градус выше нормы, на остальной территории значения ожидаются около нормы. Таким образом, в течение декабря в Новосибирской области похолодает до -15 градусов и ниже.