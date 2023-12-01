atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:50

Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Синоптики обещают холодную погоду

Новосибирцам пообещали похолодание до -14 градусов в декабре

1 декабря 2023, 06:50
Фото: meteoinfo.ru
Синоптики обещают холодную погоду

В Новосибирске декабрь будет холодным и снежным

В декабре новосибирцев ждет весьма суровая и холодная погода. Также возможны снегопады. Соответствующий прогноз на месяц дали синоптики.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, на юго-западе Сибирского федерального округа среднемесячная температура повысится на градус выше нормы, на остальной территории значения ожидаются около нормы. Таким образом, в течение декабря в Новосибирской области похолодает до -15 градусов и ниже.

При этом последний месяц зимы также обещает быть снежным. Количество осадков на территории округа будет значительно выше нормы, что означает снегопады и метели.

Напомним, что уже 1 декабря в Новосибирске выпадет снег.

В первые зимние дни новосибирцев ждет снег
Узнать подробнее
Читайте также:
Морозы стукнут в Новосибирской области — чего еще ждать в декабре 2023
#Общество#Новосибирск#Погода#Прогноз#Синоптики#Зима#Похолодание#Александр Ляхов
Подпишитесь
«Наследники» Гусинобродской барахолки хотят строить жилье и снести один ТЦ
Сегодня, 04:29
Сколько жилья хотят построить на территории завода «Сибсельмаш» в Новосибирске
30 ноября, 04:37
Будет ажиотаж: в Новосибирск мчит поезд Деда Мороза — год назад к нему была очередь
30 ноября, 23:38
Власти Новосибирска призывают горожан к массовой лепке снежных баб
Сегодня, 08:02
Подписана концессия на правобережный полигон ТКО: губернатор не держит слово
Сегодня, 04:46
Стало известно, когда откроется новый магазин ушедшего бренда IKEA в Новосибирске
Сегодня, 01:22