«Орал матом»: в Новосибирске водитель выгнал троих детей из маршрутки

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Published Сегодня, 02:36
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Инцидент произошел на остановке «Ул. Бестужева» в Заельцовском районе. Дети вернулись с тренировки по футболу и сели в маршрутку № 72. Водитель потребовал оплатить проезд, и двое детей заплатили, а у троих не было денег. Они предложили перевести деньги на карту: один из них позвонил маме и попросил это сделать, однако через минуту мальчик снова позвонил родительнице и сказал, что их высадили на остановке «Ул. Жуковского».
Расстроенная мама сразу же приехала и забрала детей. Она развезла их по домам и начала расспрашивать сына о причинах неприязни водителя. Однако внятного ответа она не получила.
Представители перевозчика рассказали свою версию. По их словам, в маршрутку зашло пять подростков, которые начали шуметь и смеяться. Двое из них оплатили проезд, а трое остальных заявили, что им переведут деньги. Когда это не произошло, водитель высадил их на следующей остановке, пишет КП-Новосибирск. По их утверждению, никто из взрослых не кричал на детей и не использовал мат. Пассажиры просто вышли из маршрутки.
Юрист объяснила, что в 2021 году в России вступил в силу закон о запрете высаживать детей младше 16 лет из общественного транспорта. За нарушение этого запрета предусмотрены штрафы для водителей и кондукторов. Однако, родители не освобождены от ответственности за обеспечение детей деньгами или сопровождением.