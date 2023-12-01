atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:36

Published Сегодня, 02:36

Modified Сегодня, 02:38

Updated Сегодня, 02:38

Детей высадили

«Орал матом»: в Новосибирске водитель выгнал троих детей из маршрутки

1 декабря 2023, 02:36
Фото: Артем Шершнев / 1MI
Детей высадили

Водитель новосибирской маршрутки выгнал троих детей из-за неоплаченного проезда

В Новосибирске произошел инцидент с водителем маршрутки и детьми. Родители рассказали, что 11-летние школьники попросили водителя подождать, пока один из них переведет деньги за проезд. Однако, по их словам, водитель обругал детей и высадил их на следующей остановке.

Инцидент произошел на остановке «Ул. Бестужева» в Заельцовском районе. Дети вернулись с тренировки по футболу и сели в маршрутку № 72. Водитель потребовал оплатить проезд, и двое детей заплатили, а у троих не было денег. Они предложили перевести деньги на карту: один из них позвонил маме и попросил это сделать, однако через минуту мальчик снова позвонил родительнице и сказал, что их высадили на остановке «Ул. Жуковского».

Расстроенная мама сразу же приехала и забрала детей. Она развезла их по домам и начала расспрашивать сына о причинах неприязни водителя. Однако внятного ответа она не получила.

Представители перевозчика рассказали свою версию. По их словам, в маршрутку зашло пять подростков, которые начали шуметь и смеяться. Двое из них оплатили проезд, а трое остальных заявили, что им переведут деньги. Когда это не произошло, водитель высадил их на следующей остановке, пишет КП-Новосибирск. По их утверждению, никто из взрослых не кричал на детей и не использовал мат. Пассажиры просто вышли из маршрутки.

Юрист объяснила, что в 2021 году в России вступил в силу закон о запрете высаживать детей младше 16 лет из общественного транспорта. За нарушение этого запрета предусмотрены штрафы для водителей и кондукторов. Однако, родители не освобождены от ответственности за обеспечение детей деньгами или сопровождением.

Новосибирского школьника дважды высадили из автобуса
Узнать подробнее
Читайте также:
На мороз: таксист высадил женщину с ребенком в -30°CПодростки вымогают деньги у прохожих на площади Ленина в НовосибирскеКидался с ножом: неадекватный пенсионер угрожал расправой подросткам в Новосибирске
#Новосибирск#Дети#Школьники#Водитель#Скандал#Родители#Маршрутка#Эмилия Губарева#Проезд#Жалоба
Подпишитесь
Сколько жилья хотят построить на территории завода «Сибсельмаш» в Новосибирске
30 ноября, 04:37
В Новосибирске Панферов высказался о возможной мобилизации после выборов президента
30 ноября, 04:56
Будет ажиотаж: в Новосибирск мчит поезд Деда Мороза — год назад к нему была очередь
30 ноября, 23:38
Особо опасен: вооруженный до зубов псих открыл стрельбу в новосибирском «Сан-Сити»
30 ноября, 06:02
Названа причина внезапной отмены концерта рок-группы «Алиса» в Новосибирске
Сегодня, 01:50
День хоккея 2023 в России: что творят болельщики в Новосибирске 1 декабря
Сегодня, 01:45