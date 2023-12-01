«Орал матом»: в Новосибирске водитель выгнал троих детей из маршрутки

Инцидент произошел на остановке «Ул. Бестужева» в Заельцовском районе. Дети вернулись с тренировки по футболу и сели в маршрутку № 72. Водитель потребовал оплатить проезд, и двое детей заплатили, а у троих не было денег. Они предложили перевести деньги на карту: один из них позвонил маме и попросил это сделать, однако через минуту мальчик снова позвонил родительнице и сказал, что их высадили на остановке «Ул. Жуковского».