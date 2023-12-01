Подписана концессия на правобережный полигон ТКО: губернатор не держит слово

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Updated Сегодня, 04:48
Правительство Новосибирской области и МУП «Спецавтохозяйство» заключили концессионное соглашение на строительство полигона для захоронения и сортировки мусора. Полигон планируют создать в пригороде Новосибирска, в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Ранее эти земли были предназначены для ведения сельскохозяйственной деятельности.
Соглашение предусматривает, что общий объем инвестиций МУП «САХ» составит более 3,48 миллиардов рублей. Полигон рассчитан на годовой прием отходов массой 330 000 тонн. Он должен начать работу не позднее, чем 21 месяц после регистрации договоров аренды земельных участков, необходимых для проектирования и строительства.
«Строительство этого объекта, как и Левобережного КПО, начнется только после проведения комплексных инженерных изысканий на земельных участках и прохождения государственной экологической экспертизы проектной документации», — заявил вице-губернатор Сергей Семка, комментируя подписанные документы.
В параметрах концессии предусмотрена сортировка 100% отходов, поступающих на комплекс, компостирование органических отходов и производство из мусора альтернативного топлива, которое можно использовать в печах ТЭЦ, котельных, металлургических и цементных заводов. Предполагается, что эти меры снизят долю захоронения отходов до 17,85%.
Новый мусорный полигон собираются построить в непосредственной близости от населенных пунктов. Это вызывает возмущение и активный протест жителей Новосибирского района. Уже несколько лет люди всеми, предусмотренными законом способами, ведут борьбу за перенос полигона в место, удаленное от жилья.
При этом губернатор Новосибирской области Андрей Травников ранее не раз заявлял: в районе села Раздольное никаких мусорных полигонов не будет. Говорил глава региона и о поддержке позиции жителей села Плотниково, выступающих против появления полигона рядом с жилыми домами.
И действительно, «мусорная концессия» в первой редакции, которая была заключена с группой ВИС, была расторгнута. Но параметры нового концессионного соглашения, которое сейчас подписано, по мнению экспертов, еще хуже, а расположение полигона практически не изменилось.
В августе 2021 года был опубликован отчет о результатах исследований, проведенных сотрудниками института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. В нем строительство мусорного полигона на территории Раздольненского сельсовета названо «нежелательным», поскольку реализация таких планов приведет к «непоправимым экологическим последствиям». Как говорится в документе, структура почв в этом районе такова, что воды с полигона легко попадут в водоносный слой, и колодцы в соседних селах будут отравлены. Кроме того, из-за расположения полигона на возвышенности, поверхностные стоки будут попадать в реки Ярская и Боровая, которые впадают в Иню. После чего загрязненная вода попадет непосредственно в Обь.
Но от альтернативных участков, предложенных активистами, мнение которых обещал учитывать губернатор Травников, власти попросту отмахнулись, ограничившись формальными отписками.
Однако местные жители не намерены прекращать борьбу за свои права. В судах находятся несколько исков с требованием перенести комплекс, представляющий потенциальную опасность для экологии, в место, удаленное от жилья.
«Во-первых, остается надежда на независимость и неангажированность местных судов. Во-вторых, мы все-таки надеемся достучаться до высшего руководства страны. Пока все наши обращения, которые мы отправляли в администрацию президента, спускали обратно в регион. И мы получали стандартные ответы, которые уже знаем наизусть. А количество этих обращений измеряется несколькими сотнями. И в третьих, тем, что власти игнорируют нас, они сами нас заставляют выходить в политическую плоскость. Хотя все годы мы от политики открещивались», — сообщил редакции Atas.Info представитель совета ветеранов села Плотниково Александр Старостин.
Одной из самых ярких иллюстраций отсутствия диалога власти и недовольных новосибирцев является история с загадочным исчезновением обращения жителей Плотниковского сельсовета, которое люди передали лично в руки главе Новосибирского района Андрею Михайлову еще в марте. Как выяснила прокуратура, чиновник, вопреки требованиям законодательства, не стал регистрировать бумагу в канцелярии. И что он с ней сделал, неизвестно.
На этом фоне показательно выглядит выступление губернатора Травникова в эфире телеканала ОТС 22 ноября. В ходе прямой линии глава региона отвечал на вопросы жителей области. Но, как минимум, 16 вопросов от жителей Плотниковского сельсовета о судьбе мусорного полигона, которые среди сотни других появились на сайте ОТС-Горсайт, Андрей Травников проигнорировал.
Между тем, в федеральном бюджете на 23-24 годы в два раза сокращаются расходы на переработку мусора. А без федерального финансирования крупную концессию не завершить — это показывает пример строительства четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Таким образом, планы строительства современного мусоросортировочного комплекса в составе Правобережного полигона выглядят туманно. А вот организовать привычную мусорную свалку за счет местного финансирования вполне будет по силам.