Северное сияние из-за сильной магнитной бури увидят жители Новосибирска

1 декабря жители Новосибирска снова увидят северное сияние из-за сильной магнитной бури. Эксперты прогнозируют, что это будет самое мощное возмущение магнитосферы в текущем году. Ожидается, что данные вспышки вызовут северное сияние, которое будет видно даже за пределами города.