Северное сияние из-за сильной магнитной бури увидят жители Новосибирска

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
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Updated Сегодня, 03:35
1 декабря жители Новосибирска снова увидят северное сияние из-за сильной магнитной бури. Эксперты прогнозируют, что это будет самое мощное возмущение магнитосферы в текущем году. Ожидается, что данные вспышки вызовут северное сияние, которое будет видно даже за пределами города.
Специалисты назвали уровень магнитных бурь G3 и G4, последняя из которых будет самой сильной. Рекомендуется наблюдать это явление за городом, чтобы избежать мешающей городской засветки.
Специалисты полагают, что 30 ноября и 1 декабря пройдут магнитные бури, но слабые и только в дневное время, имеющие уровень G1.