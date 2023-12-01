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Published Сегодня, 03:29

Modified Сегодня, 03:35

Updated Сегодня, 03:35

Сияние смогут увидеть новосибирцы

Северное сияние из-за сильной магнитной бури увидят жители Новосибирска

1 декабря 2023, 03:29
Фото: Midjourney
Сияние смогут увидеть новосибирцы
В Новосибирске ждут сильную магнитную бурю, которая позволит наблюдать северное сияние. Об этом сообщили в Центре прогнозов космической погоды ИЗМИРАН.

1 декабря жители Новосибирска снова увидят северное сияние из-за сильной магнитной бури. Эксперты прогнозируют, что это будет самое мощное возмущение магнитосферы в текущем году. Ожидается, что данные вспышки вызовут северное сияние, которое будет видно даже за пределами города.

Специалисты назвали уровень магнитных бурь G3 и G4, последняя из которых будет самой сильной. Рекомендуется наблюдать это явление за городом, чтобы избежать мешающей городской засветки.

Специалисты полагают, что 30 ноября и 1 декабря пройдут магнитные бури, но слабые и только в дневное время, имеющие уровень G1.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева#Магнитная буря#Северное сияние
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