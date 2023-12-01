Совкомбанк решил провести IPO на Московской бирже

Согласно заявлению банка, индикативный ценовой диапазон IPO будет установлен на уровне от 10,50 до 11,50 рубля за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в размере от 200 млрд рублей до 219 млрд рублей и мультипликатору 2,2х — 2,4х Р/Е 2023 года без учета предполагаемого привлечения средств на IPO. Привлеченные в ходе IPO средства кредитная организация планирует вложить в дальнейшее развитие бизнеса. По итогам сбора заявок наблюдательный совет банка примет решение о цене IPO. Необходимо отметить, что нынешние владельцы акций не будут продавать свои активы, пишет interfax.ru.