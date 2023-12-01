Совкомбанк решил провести IPO на Московской бирже

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Согласно заявлению банка, индикативный ценовой диапазон IPO будет установлен на уровне от 10,50 до 11,50 рубля за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в размере от 200 млрд рублей до 219 млрд рублей и мультипликатору 2,2х — 2,4х Р/Е 2023 года без учета предполагаемого привлечения средств на IPO. Привлеченные в ходе IPO средства кредитная организация планирует вложить в дальнейшее развитие бизнеса. По итогам сбора заявок наблюдательный совет банка примет решение о цене IPO. Необходимо отметить, что нынешние владельцы акций не будут продавать свои активы, пишет interfax.ru.
За прошедшие 20 лет Совкомбанк вырос из маленького регионального банка с одним отделением в одну из крупнейших финансовых групп России с активами более двух трлн рублей и присутствием в тысяче российских городов. Об этом заявил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.
«Совкомбанк — это прежде всего история единомышленников, которые с нуля построили один из крупнейших банков в России. Наши ключевые акционеры принимают непосредственное участие в операционном управлении бизнесом. Вовлеченность акционеров повышает гибкость и скорость принятия ключевых решений и позволяет создавать особую предпринимательскую культуру, ориентированную на рост и лидерство, — сказал Дмитрий Гусев. — IPO — закономерный шаг в нашем развитии, который послужит дополнительным мотивационным фактором для наших сотрудников, а также обеспечит дополнительные возможности для реализации дальнейших M&A-сделок».