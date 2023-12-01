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Updated Сегодня, 14:46

Совкомбанк решил провести IPO на Московской бирже

Совкомбанк решил провести IPO на Московской бирже

1 декабря 2023, 14:45
Фото: “Совкомбанк”
ПАО «Совкомбанк» в рамках проведения первого публичного размещения обыкновенных акций (IPO) с листингом на Московской бирже намерено привлечь 10 млрд рублей.

Согласно заявлению банка, индикативный ценовой диапазон IPO будет установлен на уровне от 10,50 до 11,50 рубля за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в размере от 200 млрд рублей до 219 млрд рублей и мультипликатору 2,2х — 2,4х Р/Е 2023 года без учета предполагаемого привлечения средств на IPO. Привлеченные в ходе IPO средства кредитная организация планирует вложить в дальнейшее развитие бизнеса. По итогам сбора заявок наблюдательный совет банка примет решение о цене IPO. Необходимо отметить, что нынешние владельцы акций не будут продавать свои активы, пишет interfax.ru.

За прошедшие 20 лет Совкомбанк вырос из маленького регионального банка с одним отделением в одну из крупнейших финансовых групп России с активами более двух трлн рублей и присутствием в тысяче российских городов. Об этом заявил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

«Совкомбанк — это прежде всего история единомышленников, которые с нуля построили один из крупнейших банков в России. Наши ключевые акционеры принимают непосредственное участие в операционном управлении бизнесом. Вовлеченность акционеров повышает гибкость и скорость принятия ключевых решений и позволяет создавать особую предпринимательскую культуру, ориентированную на рост и лидерство, — сказал Дмитрий Гусев. — IPO — закономерный шаг в нашем развитии, который послужит дополнительным мотивационным фактором для наших сотрудников, а также обеспечит дополнительные возможности для реализации дальнейших M&A-сделок».

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