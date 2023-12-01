Спецназ задержал банду рядом с «Сибирским Моллом» в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Вечером 30 ноября в Новосибирске спецназ задержал троих неизвестных мужчин. Процесс задержания проходил на дороге рядом с остановкой «Сибирский молл» в Дзержинском районе города.
Сотрудники спецназа на микроавтобусе перекрыли путь иномарке, в которой находились трое неизвестных. Один из них попытался убежать, но был задержан на газоне неподалеку. Остальных также вытащили из автомобиля и заключили в наручники.
Пока что в ГУ МВД не прокомментировали данное происшествие. Видеозапись этого инцидента была опубликована в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».