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СКИФ начнет работать в 2025 году

Срок начала работы СКИФ в Новосибирске назвал президент Владимир Путин

1 декабря 2023, 06:11
Фото: kremlin.ru
СКИФ начнет работать в 2025 году
В процессе встречи с молодыми учеными России, президент Владимир Путин подтвердил планы запуска в Новосибирске «Сибирского кольцевого источника фотонов» в 2025 году.

Владимир Путин сообщил, что СКИФ, который является Центром коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», начнет свою работу в Новосибирске в 2025 году.

Президент отметил, что прибор 4+ будет готов к концу декабря текущего года. Ожидается, что в следующем году центр уже сможет функционировать: «„СКИФ“, прибор 4+. Я не помню точно, но, по-моему, в конце декабря он будет готов. И в 2025 году уже будет непосредственно функционировать. Конечно, он и создавался прежде всего для того, чтобы изучать структуру материи и всё, что с этим связано, но и ваши задачи, конечно, „СКИФ“ может решать», — цитирует президента Кремлин.

СКИФ — это проект, который классифицируется как мегасайнс. Его строительство началось в наукограде Кольцово в 2021 году. В его состав будут включены 34 различных здания и сооружения, а также инженерное и технологическое оборудование, которое обеспечит выполнение научных исследований с использованием пучков синхротронного излучения. Общая стоимость проекта превышает 47 млрд рублей.

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#Общество#Наука#Новосибирск#Строительство#СКИФ#Эмилия Губарева#Владимир Путин
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