Срок начала работы СКИФ в Новосибирске назвал президент Владимир Путин

Президент отметил, что прибор 4+ будет готов к концу декабря текущего года. Ожидается, что в следующем году центр уже сможет функционировать: «„СКИФ“, прибор 4+. Я не помню точно, но, по-моему, в конце декабря он будет готов. И в 2025 году уже будет непосредственно функционировать. Конечно, он и создавался прежде всего для того, чтобы изучать структуру материи и всё, что с этим связано, но и ваши задачи, конечно, „СКИФ“ может решать», — цитирует президента Кремлин.