Срок начала работы СКИФ в Новосибирске назвал президент Владимир Путин

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:13
Владимир Путин сообщил, что СКИФ, который является Центром коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», начнет свою работу в Новосибирске в 2025 году.
Президент отметил, что прибор 4+ будет готов к концу декабря текущего года. Ожидается, что в следующем году центр уже сможет функционировать: «„СКИФ“, прибор 4+. Я не помню точно, но, по-моему, в конце декабря он будет готов. И в 2025 году уже будет непосредственно функционировать. Конечно, он и создавался прежде всего для того, чтобы изучать структуру материи и всё, что с этим связано, но и ваши задачи, конечно, „СКИФ“ может решать», — цитирует президента Кремлин.
СКИФ — это проект, который классифицируется как мегасайнс. Его строительство началось в наукограде Кольцово в 2021 году. В его состав будут включены 34 различных здания и сооружения, а также инженерное и технологическое оборудование, которое обеспечит выполнение научных исследований с использованием пучков синхротронного излучения. Общая стоимость проекта превышает 47 млрд рублей.