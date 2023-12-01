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Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

В Новосибирске зажгли новогоднюю иллюминацию

Топ-10 лучших фото новогодней иллюминации в Новосибирске

1 декабря 2023, 12:52
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
В Новосибирске зажгли новогоднюю иллюминацию
В Новосибирске продолжается подготовка к Новому году — 2024. В центре города торжественно зажгли новогоднюю иллюминацию.

Торжественный старт иллюминации дал мэр Анатолий Локоть. Новосибирский градоначальник нажал на кнопку после обратного отсчета и запустил праздничные огни. При этом произошла небольшая задержка в десять минут.

Сейчас площадь Ленина и Театральный сквер горят праздничной иллюминацией.

Не меньше новогодних огней и в Первомайском сквере.

Возле Оперного театра была зажжена главная городская елка. Однако иллюминации задействовано гораздо меньше.

Главную новогоднюю елку установили на площади Ленина в Новосибирске
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