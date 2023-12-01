Топ-10 лучших фото новогодней иллюминации в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Торжественный старт иллюминации дал мэр Анатолий Локоть. Новосибирский градоначальник нажал на кнопку после обратного отсчета и запустил праздничные огни. При этом произошла небольшая задержка в десять минут.
Сейчас площадь Ленина и Театральный сквер горят праздничной иллюминацией.
Не меньше новогодних огней и в Первомайском сквере.
Возле Оперного театра была зажжена главная городская елка. Однако иллюминации задействовано гораздо меньше.