ТОП-5 самых дешевых квартир назвали в Новосибирске

Также можно приобрести однушку в селе Прокудское на Вокзальной, 12. Ее стоимость составляет 680 000 рублей, при этом общая площадь — 31 квадратный метр. Кроме того, в цену входит участок размером в семь соток, где при желании можно построить баню. Однушка находится всего в двух минутах ходьбы от железнодорожного вокзала.