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Published Сегодня, 05:35

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Доступные квартиры есть в Новосибирске

ТОП-5 самых дешевых квартир назвали в Новосибирске

1 декабря 2023, 05:35
Фото: 1MI
Доступные квартиры есть в Новосибирске
В Новосибирске был составлен список самых доступных квартир в разных районах города.

Одна из недорогих квартир находится в Ленинском районе на улице Большая, 5. Она стоит 980 000 рублей и имеет площадь 27,6 квадратных метров. Квартира расположена всего в 14 минутах ходьбы от метро и находится в многоквартирном одноэтажном деревянном доме, построенном в 1936 году.

На улице Объединения, 39/1, в Калининском районе можно купить комнату за 900 000 рублей. Это комната в секционном общежитии, которая уже имеет косметический ремонт, бытовую технику и мебель, все включено в стоимость. В общежитии есть общая кухня для четырех комнат, но в данный момент живет только одна женщина.

Еще одна доступная квартира находится на Набережной, 21 в Октябрьском районе. Ее цена составляет 800 000 рублей, а общая площадь — 22,8 квадратных метров, из которых шесть — это кухня. В доме есть водопровод и печное отопление, которое можно заменить на газовое при необходимости.

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В Дзержинском районе на улице Авиастроителей, 4 продают комнату в пятикомнатной квартире за 797 000 рублей. Площадь составляет 16,6 квадратных метров. По словам агентства, комната очень уютная и светлая, а также недалеко находятся школа, поликлиники и магазины.

Также можно приобрести однушку в селе Прокудское на Вокзальной, 12. Ее стоимость составляет 680 000 рублей, при этом общая площадь — 31 квадратный метр. Кроме того, в цену входит участок размером в семь соток, где при желании можно построить баню. Однушка находится всего в двух минутах ходьбы от железнодорожного вокзала.

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#Общество#Город#Новосибирск#Жилье#Квартира#Эмилия Губарева
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