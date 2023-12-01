В кампусе «СахалинTech» откроют уникальную лабораторию благодаря поддержке Путина

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О проекте запуска лаборатории заявил начальник научной водолазной службы Беломорской биологической станции имени Н. А. Перцова Биологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Александр Семенов. Свое предложение эксперт озвучил во время встречи главы государства с участниками III Конгресса молодых ученых.
Уже известно, что на юге Сахалина создают морскую биостанцию. Опираясь на этот проект, ученый предложил развить его и оборудовать на базе строящегося кампуса Сахалинского госуниверситета «чистые» лаборатории для изучения биоразнообразия акватории Дальнего Востока.
«У нас 25 кампусов должны быть построены, один из них как раз создается на Сахалине. Это можно точно совместить, вы правильно сказали. Найти точки соприкосновения будет несложно», — подчеркнул Владимир Путин.
Моря на Дальнем Востоке России — это самая богатая и одновременно малоизученная акватория в стране. Инвентаризация ее биоразнообразия даст отечественной научной отрасли множество фундаментальных открытий. Студенты и научные сотрудники СахГУ смогут исследовать огромное количество видов водорослей, микроорганизмов, беспозвоночных, представляющих интерес в том числе как ресурс для создания новых лекарств и биодобавок. Кроме того, одним из приоритетных направлений подготовки профессиональных кадров на базе нового кампуса «СахалинTech» станет специализация в выращивании марикультур.
«Исследование Дальневосточных морей, определение потенциала морских биоресурсов и развитие экономики океана является одним из приоритетов Сахалинского государственного университета и частью стратегического проекта программы развития „Приоритет-2030. Дальний Восток“. Создание лаборатории изучения биоразнообразия акватории Дальнего Востока по поручению президента в кампусе университета является продолжением нашей политики позволит укрепить научный потенциал в области исследований биологии моря и развития аквакультурных технологий на Дальнем Востоке. Уверен, что в партнерстве с Биологическим факультетом МГУ им. Ломоносова нам удастся реализовать все поставленные государством задачи», — отметил и. о. ректора СахГУ Александр Самардак.
Возведение кампуса «СахалинTech» находится на особом контроле губернатора островного региона Валерия Лимаренко. Ранее стало известно, что ход строительства научно-образовательного объекта оценили в правительстве РФ. Подрядные организации, участвующие в возведении кампуса, работают с опережением графика.