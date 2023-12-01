В кампусе «СахалинTech» откроют уникальную лабораторию благодаря поддержке Путина

Моря на Дальнем Востоке России — это самая богатая и одновременно малоизученная акватория в стране. Инвентаризация ее биоразнообразия даст отечественной научной отрасли множество фундаментальных открытий. Студенты и научные сотрудники СахГУ смогут исследовать огромное количество видов водорослей, микроорганизмов, беспозвоночных, представляющих интерес в том числе как ресурс для создания новых лекарств и биодобавок. Кроме того, одним из приоритетных направлений подготовки профессиональных кадров на базе нового кампуса «СахалинTech» станет специализация в выращивании марикультур.