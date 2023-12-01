В Минтрансе раскрыли стоимость проезда по новому четвертому мосту в Новосибирске

Как ранее писал Atas.info, было разработано четыре варианта тарифов. Владельцы мотоциклов, легковых автомобилей, микроавтобусов и фургонов первой категории будут платить 100 рублей за проезд. Для транспортных средств второй категории, таких как фургоны, микроавтобусы и грузовики высотой от 2 до 2,6 метров, стоимость составит 150 рублей.