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Мост будет платным

В Минтрансе раскрыли стоимость проезда по новому четвертому мосту в Новосибирске

1 декабря 2023, 01:36
Фото: Иван Колодеев / atas.info
Мост будет платным
В Министерстве транспорта Новосибирской области подтвердили цену проезда по новому четвертому мосту через реку Обь в Новосибирске. Эта переправа станет первой платной в городе.

Как ранее писал Atas.info, было разработано четыре варианта тарифов. Владельцы мотоциклов, легковых автомобилей, микроавтобусов и фургонов первой категории будут платить 100 рублей за проезд. Для транспортных средств второй категории, таких как фургоны, микроавтобусы и грузовики высотой от 2 до 2,6 метров, стоимость составит 150 рублей.

Владельцы грузовиков, трейлеров и автобусов третьей категории должны будут заплатить 200 рублей. А водителям специализированного крупногабаритного транспорта проезд обойдется в 300 рублей.

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Общественный транспорт будет освобожден от оплаты проезда, за исключением маршруток, такси и междугородних автобусов. Кроме того, бесплатно по мосту смогут проехать автомобили МВД, скорой помощи, аварийно-спасательных служб и военной автомобильной инспекции, если они оборудованы световыми маячками. Также бесплатный проезд гарантируется автомобилям организаций федеральной почтовой связи.

Такие же льготы могут быть предоставлены другим категориям владельцев транспорта по решению владельца дороги. По прогнозам регионального министерства транспорта, по новому мосту планируется движение 68 тысяч автомобилей в сутки.

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