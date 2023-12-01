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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Дмитрий Медведев прибыл с рабочим визитом в Новосибирск

В Новосибирск прилетел Дмитрий Медведев

1 декабря 2023, 12:27
Фото: wikipedia.org
Дмитрий Медведев прибыл с рабочим визитом в Новосибирск

Дмитрий Медведев прибыл с рабочим визитом в Новосибирск

В Новосибирск с рабочим визитом прибыл заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Высокопоставленный гость проведет совещание с губернаторами Сибирского федерального округа.

Как сообщает РИА «Новости», основной темой совещания станет комплектование вооруженных сил России контрактниками.

«Эта работа тоже продолжается», — заявил Дмитрий Медведев.

Также Дмитрий Медведев провел прием граждан. В ходе мероприятия зампред Совбеза поддержал предложение о досрочном выходе на пенсию инструкторов по физической культуре в детских садах от сотрудницы дошкольного учреждения Новосибирска. Данный вопрос поручено проработать лаве партийной комиссии по работе с обращениями граждан Анне Кузнецовой.

Напомним, что вечером в Новосибирске возникли пробки на Димитровском мосту.

В Новосибирске возникли адские пробки — перекрыт Димитровский мост
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#Политика#Общество#Новосибирск#СВО#Визит#Александр Ляхов#Контрактная служба
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