В Новосибирск прилетел Дмитрий Медведев

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Как сообщает РИА «Новости», основной темой совещания станет комплектование вооруженных сил России контрактниками.
«Эта работа тоже продолжается», — заявил Дмитрий Медведев.
Также Дмитрий Медведев провел прием граждан. В ходе мероприятия зампред Совбеза поддержал предложение о досрочном выходе на пенсию инструкторов по физической культуре в детских садах от сотрудницы дошкольного учреждения Новосибирска. Данный вопрос поручено проработать лаве партийной комиссии по работе с обращениями граждан Анне Кузнецовой.
Напомним, что вечером в Новосибирске возникли пробки на Димитровском мосту.