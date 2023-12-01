В Новосибирск прилетел Дмитрий Медведев

Также Дмитрий Медведев провел прием граждан. В ходе мероприятия зампред Совбеза поддержал предложение о досрочном выходе на пенсию инструкторов по физической культуре в детских садах от сотрудницы дошкольного учреждения Новосибирска. Данный вопрос поручено проработать лаве партийной комиссии по работе с обращениями граждан Анне Кузнецовой.