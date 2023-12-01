В Новосибирске конкурс снежных скульптур перенесли в парк «Арена»

Фестиваль снежных скульптур пройдет в Новосибирске в 24 раз. Традиционно его проводили в Первомайском сквере, в прошлом году перенесли на территорию Центрального парка. И вот теперь неожиданный поворот — он пройдет на площадке далеко от центра города, с плохой транспортной доступностью.