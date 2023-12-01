В Новосибирске конкурс снежных скульптур перенесли в парк «Арена»

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Фестиваль снежных скульптур проведут в Новосибирске с 4 по 8 января в парке «Арена» на берегу Оби в Ленинском районе. Темой изваяний из снега в этом году станет «Новосибирск — родина снежных баб». Об этом сообщила руководитель городской дирекции творческих программ Ирина Саркисян в пресс-центре агентства ТАСС.
Фестиваль снежных скульптур пройдет в Новосибирске в 24 раз. Традиционно его проводили в Первомайском сквере, в прошлом году перенесли на территорию Центрального парка. И вот теперь неожиданный поворот — он пройдет на площадке далеко от центра города, с плохой транспортной доступностью.
Возможно, если бы станция метро «Спортивная», как было обещано, уже работала, то парк «Арена» мог стать идеальным местом для фестиваля скульптуры и других новогодних торжеств. Но дата открытия «Спортивной» до сих пор неизвестна.