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В прошлом году скульптуры сделали в Центральном парке

В Новосибирске конкурс снежных скульптур перенесли в парк «Арена»

1 декабря 2023, 08:16
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
В прошлом году скульптуры сделали в Центральном парке

Фестиваль снежных скульптур убрали из центра Новосибирска

В январе 2024 традиционный фестиваль снежных скульптур из центра Новосибирска перенесут в левобережье, на территорию парка «Арена»

Фестиваль снежных скульптур проведут в Новосибирске с 4 по 8 января в парке «Арена» на берегу Оби в Ленинском районе. Темой изваяний из снега в этом году станет «Новосибирск — родина снежных баб». Об этом сообщила руководитель городской дирекции творческих программ Ирина Саркисян в пресс-центре агентства ТАСС.

Фестиваль снежных скульптур пройдет в Новосибирске в 24 раз. Традиционно его проводили в Первомайском сквере, в прошлом году перенесли на территорию Центрального парка. И вот теперь неожиданный поворот — он пройдет на площадке далеко от центра города, с плохой транспортной доступностью.

Возможно, если бы станция метро «Спортивная», как было обещано, уже работала, то парк «Арена» мог стать идеальным местом для фестиваля скульптуры и других новогодних торжеств. Но дата открытия «Спортивной» до сих пор неизвестна.

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#Новосибирск#Фестиваль#Снег#Снежные фигуры#Скульптуры#Снежные бабы#Новый год в Новосибирске 2024
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